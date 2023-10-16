Как кошки мурлыкают: наука, лежащая в основе кошачьей черты

Кошки на протяжении веков озадачивали людей своей способностью издавать глубокое успокаивающее мурлыканье. Наконец, ученые раскрыли секрет этой кошачьей черты. Исследование, проведенное доктором Кристианом Хербстом из Венского университета в Австрии, показывает, что кошки используют технику под названием «вокальное поджаривание», чтобы добиться успокаивающего мурлыкания, подобно тому, как такие певцы, как Кэти Перри, используют ее для создания низких тонов.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, было направлено на то, чтобы разгадать тайну того, как маленькие животные, такие как домашние кошки, могут издавать такие глубокие звуки. Обычно только животные с более длинными голосовыми связками, например слоны, могут генерировать такие низкие частоты. Чтобы выяснить это, исследователи препарировали голосовые аппараты восьми кошек, которые были усыплены из-за неизлечимой болезни с разрешения их владельцев.

Пропуская влажный воздух через голосовые связки кошек, имитируя голосовое возбуждение, исследователи наблюдали самостоятельное мурлыканье у всех кошек. Кроме того, они обнаружили волокнистые ткани в голосовых связках, проливая свет на то, как кошки могут издавать звуки на невероятно низких частотах (20-30 Гц). Эти частоты даже ниже, чем самые низкие басовые звуки, издаваемые человеческими голосами.

Интересно, что аналогичные биологические механизмы были обнаружены у рычащих кошек, таких как львы и тигры. Эти данные позволяют предположить, что техника голосового поджаривания может быть распространенной физиологической чертой среди кошачьих.

Понимание того, как мурлыкают кошки, не только удовлетворяет наше любопытство, но и способствует расширению знаний об общении животных и производстве звуков. Дальнейшие исследования в этой области могут дать представление об эволюции и адаптации вокализаций у различных видов.

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