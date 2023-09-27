Индийская миссия «Чандраян-3» успешно приземлила свой марсоход возле южного полюса Луны. Однако, по словам члена Китайской академии наук, место приземления не соответствовало критериям, позволяющим считаться частью полярного региона. Полярная область на Луне определяется как область между 88.5 и 90 градусами широты. «Чандраян-3» приземлился за пределами этого диапазона, несмотря на то, что находился на широте около 69 градусов южной широты.

Европейское космическое агентство признает, что посадка на южном полюсе чрезвычайно сложна из-за его расположения на краю кратера Шеклтон. Они считают, что весь полярный регион находится от 80 до 90 градусов южной широты. Согласно этому определению, «Чандраян-3» приземлился за пределами полярного региона, но на более высокой широте, чем предыдущие миссии на Луну.

Хотя некоторые могут ссылаться на место приземления как находящееся в полярном регионе, важно отметить, что оно не находится в пределах лунного полярного круга, который является географическим регионом южнее 80 градусов южной широты. Исследователи из космического департамента правительства Индии описали это место как высокоширотное место на Луне.

Спор о точном месте посадки «Чандраяана-3» может показаться вопросом семантики. Тем не менее, крайне важно отметить достижение Индии в посадке марсохода вблизи южного полюса. Эта веха имеет важное значение в освоении Луны. Заглядывая в будущее, Китай готовится запустить свою миссию на южный полюс Луны в 2026 году с целью посадить марсоход «Чанъэ-7» возле кратера Шеклтон.

В заключение, хотя могут быть разные мнения относительно точного местоположения места посадки «Чандраян-3», достижение Индии в достижении места в высоких широтах на Луне следует отмечать как веху в освоении Луны. Независимо от точной семантики терминологии, используемой для описания места приземления, Индия добилась впечатляющего успеха.

источники:

– Оуян, член Китайской академии наук

– Европейское космическое агентство

– Глава НАСА Билл Нельсон

– Ричард де Грийс, профессор Университета Маккуори

– Ученые из Лаборатории физических исследований

– Квентин Паркер, директор Лаборатории космических исследований Гонконгского университета.

– Презентация Лаборатории исследования дальнего космоса Китая