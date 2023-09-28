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БАК начинает сезон физики тяжелых ионов со столкновением ядер свинца с ядрами

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
БАК начинает сезон физики тяжелых ионов со столкновением ядер свинца с ядрами

Эксперименты на Большом адронном коллайдере (БАК) в ЦЕРН открывают новый этап физики тяжелых ионов, поскольку в БАК впервые циркулируют стабильные пучки ядер свинца с энергией 6.8 ТэВ. Это знаменует собой начало третьего запуска БАКа и первого запуска тяжелых ионов за 3 лет.

Во время этого запуска пучки ионов свинца будут сталкиваться с увеличенной энергией до 5.36 ТэВ на нуклон, что выше предыдущей энергии 5.02 ТэВ. Частота столкновений также увеличилась в 10 раз. Основной целью этой работы является изучение кварк-глюонной плазмы, редкого состояния материи, которое, как полагают, заполнило Вселенную вскоре после Большого взрыва. Кварк-глюонная плазма состоит из свободных кварков и глюонов, которые являются строительными блоками таких частиц, как протоны и нейтроны.

Столкновения тяжелых ионов на БАК создают чрезвычайно плотный и горячий огненный шар из кварк-глюонной плазмы, самого горячего вещества, которое когда-либо существовало. Внутри этого огненного шара кварки и глюоны свободно движутся, прежде чем плазма остынет и снова превратится в адроны. Изучая эти столкновения, ученые надеются лучше понять свойства кварк-глюонной плазмы и ее поведение.

Ожидается, что продолжающийся эксперимент с тяжелыми ионами принесет значительный прогресс в понимании кварк-глюонной плазмы. Эксперимент ALICE, специализирующийся на исследованиях кварк-глюонной плазмы, внедрил новые методы обработки данных, позволяющие регистрировать до 100 раз больше столкновений в секунду. CMS и ATLAS также модернизировали свою инфраструктуру, чтобы воспользоваться возросшей частотой столкновений. LHCb готовится к изучению столкновений ядер свинца с ядрами других типов с фиксированной мишенью с помощью своего уникального аппарата SMOG2.

Помимо изучения кварк-глюонной плазмы, в экспериментах будут также изучаться ультрапериферийные столкновения тяжелых ионов. В этих столкновениях один луч испускает фотон высокой энергии, который попадает в другой луч, что позволяет исследователям исследовать глюонную материю внутри ядер и изучать редкие явления.

Начало эксперимента с тяжелыми ионами знаменует собой важную веху для экспериментов БАКа, поскольку они направлены на новое понимание фундаментальной природы материи.

Определения:

– Большой адронный коллайдер (БАК): крупнейший и самый мощный в мире ускоритель частиц, расположенный в ЦЕРН в Швейцарии. Он используется для изучения физики элементарных частиц, а также фундаментальных частиц и сил природы.

– Кварк-глюонная плазма: состояние материи, которое, как полагают, существовало в ранней Вселенной и может быть воссоздано в результате столкновений тяжелых ионов высокой энергии. Он состоит из свободных кварков и глюонов.

– Ядро: центральная часть атома, содержащая протоны и нейтроны.

– ТэВ: единица энергии, используемая в физике элементарных частиц, равная одному триллиону электронвольт.

источники:

– Исходная статья: Пресс-релиз ЦЕРН – В течение следующих 5 недель эксперименты БАКа будут собирать данные для своих программ по физике тяжелых ионов.

– Изображение 1: Дисплей событий ATLAS, показывающий столкновение выводов в детекторе ATLAS.

– Изображение 2: Отображение событий CMS, показывающее столкновение выводов с выводами в детекторе CMS.

By Габриэль Бота

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