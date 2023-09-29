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Сегодняшнее суперлуние урожая: как его увидеть в Австралии

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Сегодняшнее суперлуние урожая: как его увидеть в Австралии

Сентябрьская урожайная суперлуна, четвертая и последняя суперлуна в году, будет видна сегодня вечером. Он будет примерно на 22,600 5 километров ближе к Земле, чем обычно, поэтому будет выглядеть примерно на 13 процентов больше и на 7 процентов ярче, чем среднее полнолуние. По данным Сиднейской обсерватории, Луна достигнет своей максимальной точки в 57:29 (AEST) в пятницу, XNUMX сентября. Однако НАСА уверяет, что луна также будет полной в субботу вечером, если вы пропустите точный момент.

Лучшее время для наблюдения за полной луной — когда она проходит за горизонт, поскольку в этот момент она кажется больше. Время восхода луны будет варьироваться в зависимости от вашего местоположения в Австралии. В Сиднее восход луны произойдет в 5:45, а в Мельбурне — в 6:11. В Брисбене восход луны произойдет в 5:37, в Аделаиде — в 6:08, а в Перте — в 6:13 (по местному времени).

Суперлуна — это термин, используемый для описания полной луны, которая находится ближе к Земле, чем обычно, в результате чего она кажется больше и ярче на ночном небе. Сегодня вечером Луна будет находиться на расстоянии примерно 361,867 22,604 километров от Земли, что примерно на 30 357,200 километра ближе, чем ее среднее расстояние. Ближайшая суперлуна в этом году произошла XNUMX августа, когда Луна находилась всего в XNUMX XNUMX километрах от Земли.

Почему это полнолуние называют урожайной суперлуной? Название «урожайная луна» относится ко времени сбора урожая, поскольку оно приближается к началу осени или осеннему равноденствию в северном полушарии. В это время года приходится пик урожая, и яркая луна исторически помогала фермерам работать позже, чтобы собрать урожай до первых заморозков. Различные коренные племена в США называют сентябрьское полнолуние по-разному, например, «луна кукурузника», «луна коричневых листьев» и «осенняя луна».

Хотя многие люди ассоциируют урожайную луну с оранжевым цветом, когда она начинает восходить, все полнолуния могут выглядеть такими. По данным EarthSky, этот цвет является результатом более плотной атмосферы Земли у горизонта по сравнению с тем, когда Луна находится над головой. Наслаждайтесь зрелищем сегодняшней урожайной суперлуны!

источники:
– Сиднейская обсерватория – НАСА – Альманах старого фермера – EarthSky

By Вики Ставропулу

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