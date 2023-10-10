Драматические финалы космических зондов: дань уважения их научным достижениям

В поисках научных знаний космические зонды столкнулись с драматическим финалом вдали от Земли. Эти отважные исследователи отважились встретиться с астероидами, лунами и другими небесными телами, жертвуя собой ради высшего блага человечества.

Одним из таких зондов был космический корабль НАСА «Испытание двойного перенаправления астероидов» (DART). Разработанный для столкновения с астероидом, DART успешно завершил свою миссию в сентябре 2022 года. Он столкнулся с небольшой луной Диморфос в 6.8 миллионах миль от Земли. Когда DART передал свои последние изображения, ученые обнаружили, что орбита астероида изменилась, что доказывает возможность изменения траектории угрожающих Земле астероидов.

Посадочный аппарат Роскосмоса «Луна-25», первая российская миссия на Луну за 47 лет, к сожалению, закончился катастрофой 19 августа 2023 года. Попытка выйти на орбиту Луны привела к столкновению с лунной поверхностью. На последних изображениях, сделанных «Луной-25», одновременно были показаны Земля и Луна, что стало горько-сладким напоминанием об амбициозных целях миссии.

Кассини, после 13 лет вращения вокруг Сатурна, был выведен из эксплуатации НАСА впечатляющим образом. Инженеры намеренно направили зонд на погружение в Сатурн, избегая потенциального столкновения с его потенциально пригодными для жизни спутниками. Последние мгновения полета Кассини были запечатлены на фотографиях, в том числе поразительном виде освещенных колец Сатурна и тревожном прощании с планетой, которую он неустанно изучал.

Марсоход Opportunity, ветеран Красной планеты, встретил свой конец во время сильной пылевой бури в 2018 году. На его последних снимках был запечатлен проблеск Солнца в темном марсианском небе, скрытом пылевой бурей, охватившей всю планету, которая решила его судьбу.

Орбитальный аппарат MESSENGER после четырех лет пребывания на орбите Меркурия завершил свою миссию драматической аварией 30 апреля 2015 года. На последнем переданном им изображении был виден кратер Джокай, сделанный незадолго до его удара.

Зонд «Гюйгенс», сопровождавший «Кассини» к Сатурну, успешно прошёл через атмосферу Титана, получив ценные данные и сделав снимки поверхности Луны. Этот недолговечный зонд предоставил человечеству единственные изображения поверхности Титана, вестника потенциала жизни в глубинах нашей Солнечной системы.

На десятилетия раньше других советская программа «Венера» отправила зонды к Венере. Венера-13 предоставила первые цветные изображения поверхности Венеры, несмотря на экстремальные температуры и атмосферное давление. Просуществовав всего несколько часов, «Венера-13» дала необыкновенный взгляд на суровые условия Венеры.

Эти космические зонды, несмотря на свою кончину, оставили неизгладимый след в научных исследованиях. Их жертвы ради знаний и их окончательные изображения служат свидетельством человеческого любопытства и стремления понять тайны нашей вселенной.

источники:

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– Определения:

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

– Роскосмос: Российское космическое агентство.

– DART: испытание на перенаправление двойного астероида

– MESSENGER: Поверхность ртути, космическая среда, геохимия и дальность

– Гюйгенс: Зонд, предназначенный для спуска через атмосферу Титана, спутника Сатурна.

– Венера: советская программа зондов, отправленных на Венеру в 1960-1980-х годах.