Моделирование ФЛАМИНГО: раскрывая тайны Вселенной

Студенты-астрономы слишком хорошо знакомы с проблемой определения необъятности Вселенной и предоставления примеров в поддержку своих объяснений. Однако в наши дни ответ на этот непростой вопрос может лежать в моделировании ФЛАМИНГО.

Моделирование FLAMINGO — детище консорциума VIRGO, разработанное для космологического суперкомпьютерного моделирования. FLAMINGO, что означает «Полногидромасштабное моделирование структур с картированием всего неба для интерпретации наблюдений следующего поколения», направлен на выполнение обширного набора космологических моделей. Эти симуляции, выполненные на суперкомпьютерном кластере Даремского университета в Великобритании, могут похвастаться беспрецедентным масштабом.

В одном из флагманских симуляторов пакета используются элементы с ошеломляющим разрешением в 300 миллиардов. Эти элементы, напоминающие частицы массой небольшой галактики, расположены в кубическом объёме с краями, простирающимися на десять миллиардов световых лет. Стоит отметить, что эта симуляция, вероятно, является крупнейшей из когда-либо созданных для моделирования обычной материи космоса. Для достижения этой цели был разработан новый код под названием SWIFT, который распределяет вычислительную нагрузку между впечатляющими 30,000 XNUMX процессорами.

Моделирование «ФЛАМИНГО» не только фокусируется на отслеживании эволюции темной материи, но и углубляется в сферу обычной материи, охватывая планеты, звезды и галактики. Этот комплексный подход позволяет ученым получить бесценную информацию о том, как могла развиваться Вселенная.

Но как можно смоделировать всю Вселенную? Он начинается со сбора огромных объемов данных из наземных и космических обсерваторий, собирая информацию обо всем, что присутствует в космосе. Эти данные затем передаются в серию моделей, которые впоследствии включаются в моделирование FLAMINGO.

Однако на этом задача не заканчивается. Моделирование также учитывает различные взаимодействия, происходящие во Вселенной. Гравитация, как доминирующая сила, является важнейшим компонентом, но необходимо учитывать и другие процессы, такие как давление газа и влияние активных черных дыр или взрывов сверхновых. Кроме того, моделирование учитывает связь между свойствами галактик и физическими процессами, активностью звездообразования в центральных галактиках и эффектами гравитационного линзирования. Даже нейтрино, хотя и играют незначительную роль, находят свое место в этих симуляциях. Вся эта информация моделируется и вставляется в пакет моделирования, что приводит к более глубокому пониманию космоса в больших масштабах.

Моделирование ФЛАМИНГО не только служит моделью Вселенной, но и предоставляет средства для связи теорий и предсказаний с реальными наблюдениями. Устранив любые несоответствия или противоречия между измерениями и предсказаниями, ученые могут уточнить свое понимание космологических параметров Вселенной. Это включает в себя решение хорошо известного «напряжения Хаббла», которое вращается вокруг скорости расширения Вселенной.

По сути, проект ФЛАМИНГО предоставляет астрономам виртуальное окно в космическую эволюцию. Используя реальные данные для заполнения виртуальной вселенной, исследователи могут тщательно проверить свои выводы, используя передовые методы анализа данных и машинное обучение. Проект уже привел к публикации трех влиятельных статей, посвященных методам, моделированию и воспроизведению крупномасштабной структуры Вселенной.

С помощью моделирования ФЛАМИНГО учёные отправляются в новаторское путешествие, чтобы разгадать тайны Вселенной. Каждая симуляция расширяет границы человеческого знания и дает представление о сложной работе космоса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В: Что такое проект ФЛАМИНГО?

Проект ФЛАМИНГО — это космологическое суперкомпьютерное моделирование, проводимое консорциумом VIRGO. Его целью является изучение эволюции межгалактической среды, формирования и эволюции галактик, скоплений галактик, крупномасштабных структур, гало темной материи, а также распределения темной материи во Вселенной.

Вопрос: В чем значение моделирования ФЛАМИНГО?

Моделирование ФЛАМИНГО дает ученым всестороннее понимание эволюции Вселенной. Моделируя как темную, так и обычную материю, эти симуляции дают представление о сложных процессах, которые сформировали наш космос.

В: Как проводятся симуляции ФЛАМИНГО?

Моделирование «ФЛАМИНГО» начинается со сбора огромного количества данных наблюдений из наземных и космических обсерваторий. Эти данные затем включаются в модели, которые используются в более крупных симуляциях. Эти симуляции учитывают различные факторы, такие как гравитация, давление газа, звездообразование и эффекты темной материи и нейтрино.

Вопрос: Как проект ФЛАМИНГО повлияет на наше понимание космологических параметров?

Проект ФЛАМИНГО позволяет ученым сравнивать данные наблюдений с теоретическими предсказаниями, улучшая наше понимание космологических параметров. Разрешая расхождения или противоречия между измерениями, ученые могут продолжить разработку стандартной модели космологии.

Вопрос: Как моделирование «ФЛАМИНГО» способствует разрешению космологической напряженности?

Моделирование ФЛАМИНГО служит экспериментальным инструментом для устранения космологической напряженности. Манипулируя различными аспектами моделирования, ученые могут исследовать потенциальные изменения существующих моделей, что в конечном итоге помогает разрешить противоречивые измерения.

источники:

– Консорциум ДЕВА

– Проект ФЛАМИНГО

– «Проект ФЛАМИНГО: калибровка больших космологических гидродинамических моделей с помощью машинного обучения» Шайе и др. (2021)

– «Проект ФЛАМИНГО: новый взгляд на напряжение S8 и роль барионной физики» Марра и др. (2021)