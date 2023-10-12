Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Недавно ученые сделали важное открытие, касающееся воздействия солнечных бурь на нашу планету. Анализируя кольца древних деревьев, найденные во французских Альпах, они выявили огромный всплеск уровня радиоуглерода, произошедший 14,300 XNUMX лет назад. Этот всплеск был вызван крупнейшей солнечной бурей, когда-либо обнаруженной.

Хотя такая солнечная буря, происходящая сегодня, будет иметь катастрофические последствия для нашего современного технологического общества, крайне важно понимать эти бури для защиты нашей глобальной коммуникационной и энергетической инфраструктуры в будущем. Потенциальные последствия солнечной бури включают в себя разрушение телекоммуникационных и спутниковых систем, массовые отключения электроэнергии в электросетях и потерю миллиардов фунтов стерлингов.

Совместное исследование, опубликованное в журнале The Royal Society’s Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, проливает свет на экстремальное поведение Солнца и риски, которые оно представляет для нашей планеты. Команда исследователей из различных учреждений измерила уровень радиоуглерода в древних деревьях, расположенных недалеко от берегов реки Друзе в Южных Французских Альпах.

Анализируя отдельные кольца деревьев, они обнаружили беспрецедентный всплеск уровня радиоуглерода ровно 14,300 XNUMX лет назад. Сравнивая этот всплеск с измерениями содержания бериллия в ледяных кернах Гренландии, исследователи предполагают, что всплеск вызвала сильная солнечная буря. Этот шторм должен был выбросить большие объемы энергичных частиц в атмосферу Земли.

Понимание воздействия солнечных бурь имеет решающее значение для лучшей защиты нашей глобальной коммуникационной и энергетической инфраструктуры. Изучая прошлые случаи солнечных бурь, ученые могут предвидеть и разработать меры по смягчению потенциального ущерба, причиненного будущими событиями.

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