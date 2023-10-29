Новый взгляд на происхождение и эволюцию Вселенной

Тайна происхождения и эволюции нашей огромной Вселенной всегда интересовала как ученых, так и философов. Теперь новаторский проект под названием «Моделирование ФЛАМИНГО» призван пролить свет на эти фундаментальные вопросы с помощью передового компьютерного моделирования.

Эти симуляции, проводимые на мощном суперкомпьютере на предприятии DiRAC в Великобритании, предоставляют нам уникальную возможность исследовать сложное взаимодействие различных космических компонентов. Из обычной материи, охватывающей звезды, галактики и все материальные объекты, находящиеся в пределах нашей досягаемости; к темной материи, загадочной субстанции, ответственной за загадочные гравитационные силы; и темная энергия, неизвестная сила, способствующая быстрому расширению Вселенной – ФЛАМИНГО не оставляет камня на камне.

Самая крупная из этих симуляций включает в себя 300 миллиардов частиц, каждая из которых представляет массу небольшой галактики, занимающей огромное кубическое пространство, охватывающее 10 миллиардов световых лет. Чтобы решить эту огромную вычислительную задачу, астрономы разработали код SWIFT, который эффективно распределяет колоссальную рабочую нагрузку между 30 тысячами процессоров.

Хотя «ФЛАМИНГО» обещает дать ответы на самые глубокие вопросы, касающиеся нашего происхождения, его первоначальные результаты были просто замечательными. Были опубликованы научные статьи с подробным описанием методов моделирования, представления и конкретных результатов, причем одна статья посвящена интригующему противоречию «сигмы 8».

Эта напряженность возникает в результате анализа космического микроволнового фонового излучения, слабого остатка Большого взрыва, который предполагает, что скопление материи во Вселенной должно быть более выраженным, чем наблюдаемое. Включив широкий спектр переменных, исследователи надеялись разрешить это несоответствие и предложить ценную информацию о модели холодной темной материи.

Хотя полное разрешение этой напряженности остается неуловимым, моделирование ФЛАМИНГО раскрыло важную деталь: необходимость включения нормальной материи наряду с темной материей для более точных предсказаний. Хотя последнее доминирует в гравитационных взаимодействиях, нельзя пренебрегать наличием нормальной материи с ее дополнительными взаимодействиями, такими как радиационное давление и галактические ветры. Его вклад потенциально может сократить разрыв между моделями и наблюдениями.

Включение обычной материи в моделирование представляет дополнительные трудности из-за ее сложных взаимодействий. Однако команда ФЛАМИНГО использовала методы машинного обучения для калибровки эффектов галактических ветров. Сравнивая прогнозы различных симуляций с реальными данными, они сделали значительный шаг к более полному пониманию формирования и структуры Вселенной.

Хотя данные ФЛАМИНГО еще не доступны общественности из-за их огромного размера, значение проекта для нашего понимания космоса, несомненно, очень велико. Поскольку мы продолжаем исследовать происхождение и эволюцию нашей Вселенной, «ФЛАМИНГО» является свидетельством нашего неустанного поиска знаний и невероятных возможностей современной вычислительной астрономии.

FAQ

В: Что такое ФЛАМИНГО?



ФЛАМИНГО — проект компьютерного моделирования, направленный на разгадку загадок происхождения и строения Вселенной. Он использует самые современные технологии и передовые алгоритмы для моделирования эволюции различных космических компонентов.

Вопрос: Какие основные компоненты изучаются при моделировании FLAMINGO?



Моделирование ФЛАМИНГО исследует поведение и взаимодействие обычной материи (например, звезд и галактик), темной материи (ответственной за гравитационные эффекты) и темной энергии (приводящей к расширению Вселенной).

Вопрос: Каково значение противоречия «сигмы 8», о котором говорится в одной из статей?



Напряжение «сигма 8» относится к несоответствию между скоплением материи, предсказанным моделью холодной темной материи, и тем, что наблюдается во Вселенной. Разрешение этого противоречия имеет решающее значение для подтверждения нашего нынешнего понимания космической эволюции.

Вопрос: Почему в симуляциях важно учитывать нормальную материю?



Хотя темная материя в первую очередь управляет гравитационными взаимодействиями, нормальная материя вносит свой вклад через дополнительные силы, такие как радиационное давление и галактические ветры. Включение нормальной материи имеет решающее значение для точного прогнозирования отклонений между теоретическими моделями и данными наблюдений.

Вопрос: Как исследователи справились со сложностями взаимодействия обычной материи в симуляциях?



Команда ФЛАМИНГО применила методы машинного обучения для калибровки эффектов галактических ветров. Многочисленные симуляции с различными параметрами сравнивались с реальными наблюдениями, что привело к более точным предсказаниям и более глубокому пониманию структуры Вселенной.

Вопрос: Доступны ли общедоступны данные моделирования «ФЛАМИНГО»?



В настоящее время данные FLAMINGO не являются общедоступными из-за их огромного размера. Однако заинтересованные лица могут связаться с соответствующим автором для дальнейших запросов.