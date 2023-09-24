Капсула НАСА успешно приземлилась, вернув самый большой образец астероида в истории

Капсула НАСА успешно приземлилась в штате Юта, ознаменовав конец семилетнего космического путешествия и принеся с собой самый большой образец астероида, когда-либо собранный. Ожидается, что образец, взятый с астероида Бенну, предоставит ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и обитаемости Земли. Глава НАСА Билл Нельсон назвал миссию исторической и заявил, что астероидная пыль даст ученым необыкновенную возможность заглянуть в зарождение нашей Солнечной системы.

Зонд Osiris-Rex, запущенный в 2016 году, собрал около 250 граммов пыли со каменистой поверхности Бенну. Хотя это может показаться небольшой суммой, НАСА полагает, что это внесет большой вклад в наше понимание астероидов, которые потенциально могут угрожать Земле. Ученый НАСА Эми Саймон сравнила возвращение образца с историческим возвращением лунных камней Аполлона.

Капсула Осирис-Рекс была выпущена из зонда и совершила огненный спуск через атмосферу Земли, наконец приземлившись на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта. Несмотря на некоторые сложности с раскрытием парашюта, капсула осталась целой и не была повреждена. Затем его перенесли в чистую комнату для дальнейшего исследования.

Собранный образец будет доставлен в Космический центр Джонсона в Хьюстоне для дополнительного исследования, первоначальные результаты которого планируется объявить в октябре. Большая часть образца будет сохранена для будущих поколений, а часть будет сразу использована для экспериментов. Часть образцов также будет отправлена ​​в Японию и Канаду для совместных исследований.

Изучение образцов астероидов важно, поскольку они содержат материалы возрастом в миллиарды лет и могут дать представление о происхождении и эволюции Солнечной системы. Анализируя эти образцы, ученые надеются узнать больше об истории нашего происхождения.

источники:

- НАСА ТВ

– Информационное агентство AFP