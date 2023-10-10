Потенциал альфвеновских волн в укрощении убегающих электронов для получения энергии термоядерного синтеза

Использование возможностей термоядерного синтеза открывает большие перспективы в качестве чистого и практически безграничного источника энергии. Однако для достижения реакции термоядерного синтеза на Земле требуется нагрев вещества до экстремальных температур, создавая перегретую плазму. Задача заключается в поддержании стабильности плазмы, поскольку могут произойти сбои, ведущие к высвобождению убегающих электронов и повреждению реактора.

В недавнем исследовании ученые из Принстонской лаборатории физики плазмы (PPPL) предложили решение, позволяющее смягчить ущерб, причиняемый сбоями. Сосредоточив внимание на убегающих электронах, которые являются одним из наиболее вредных компонентов разрушений, исследователи обнаружили, что эти электроны генерируют в плазме уникальный тип электромагнитных волн, называемых альфвеновскими волнами. Эти волны, впервые предсказанные шведским физиком Ханнесом Альфвеном, действуют как тормоза для электронов высокой энергии, замедляя их потенциально разрушительный рост.

Открытие альфвеновских волн дает надежду на разработку более безопасных и эффективных термоядерных реакторов. Их эффективность в сдерживании образования убегающих электронов зависит от различных параметров плазмы, на которые может влиять конструкция реактора. Хотя конкретных предложений по реализации пока нет, Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР) во Франции, а также модернизированные реакторы DIII-D и ASDEX являются потенциальными кандидатами для экспериментального применения.

Этот прорыв не только чтит наследие Альфвена, но и открывает дверь в новую эру проектирования термоядерных реакторов. Поскольку ученые продолжают исследовать потенциал альфвеновских волн, мы можем стать на шаг ближе к получению чистой и обильной энергии посредством термоядерного синтеза.

Ссылка: Чанг Лю и др., Самосогласованное моделирование возбуждения собственных альфвеновских мод сжатия и диффузии убегающих электронов при разрушениях в токамаке, Phys. Преподобный Летт (2023 г.). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102.