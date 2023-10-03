Яркие галактики ранней Вселенной: объяснение

Астрономы, использующие космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), сделали удивительное открытие о ярких галактиках в очень ранней Вселенной. Компьютерное моделирование показало, что эти галактики более яркие, чем ожидалось для их эпохи, вероятно, из-за вспышек массивного звездообразования.

Когда JWST начал свою научную деятельность в 2022 году, он быстро обнаружил галактики с большим красным смещением. Эти галактики, по-видимому, существовали во Вселенной раньше, чем когда-либо ранее. Также было обнаружено, что они ярче, чем предсказывает стандартная модель космологии. Это заставило исследователей усомниться в обоснованности стандартной модели.

Однако моделирование, проведенное командой Калифорнийского технологического института под руководством Гочао Суня, дало новое объяснение. Моделирование предполагает, что яркие галактики, наблюдаемые JWST, светятся потому, что они прошли период интенсивного звездообразования. Этот взрыв звездообразования испускает вспышки света, благодаря которым галактики кажутся ярче.

Подобные звездообразования нередки и могут происходить в галактиках сегодня, часто в результате галактических столкновений. Когда галактики сталкиваются, молекулярный газ перемешивается, вызывая его фрагментацию и коллапс, что приводит к образованию звезд. В ранней Вселенной, где условия были неспокойными, галактики, возможно, не аккрецировали свой звездообразующий материал с постоянной скоростью.

По словам Клода-Андре Фошера-Жигера из Северо-Западного университета: «Мы думаем, что происходит вспышка звезд, а затем, несколько миллионов лет спустя, эти звезды взрываются как сверхновые. Газ выбрасывается [из галактики], а затем возвращается обратно, образуя новые звезды, запуская цикл звездообразования».

Моделирование соответствует модели иерархического роста галактик, представленной в стандартной модели космологии. Это говорит о том, что в ранней Вселенной галактики были меньше и росли за счет срастания межгалактических облаков газа и слияния с другими галактиками. По мере того, как галактики становились больше, они могли удерживать больше звездообразующего материала, регулируя скорость звездообразования.

Результаты этого моделирования, которые точно воспроизводят светимость и численность наблюдаемых галактик, были опубликованы в The Astrophysical Journal Letters.

источники:

- Письма Астрофизического журнала