Чужой мир WASP-17 b: обнаружение необычных кварцевых облаков

В огромном царстве экзопланет WASP-17 b выделяется как поистине чужой мир. Обнаруженный в 2009 году и расположенный примерно в 1320 световых годах от Земли, этот газовый гигант обладает некоторыми замечательными характеристиками, которые отличают его от нашей знакомой Солнечной системы. Имея размер в 1.9 раза больше Юпитера и массу всего в 0.78 раза больше Юпитера, WASP-17 b считается одной из самых «пухлых» известных планет.

Что действительно отличает WASP-17 b, так это близость к родительской звезде и, как следствие, классификация как «горячий Юпитер». Совершая оборот всего за 3.7 земных дня, WASP-17 b находится в опасной близости от своей звезды. Эта непосредственная близость не только приводит к интенсивному излучению, но и приводит к тому, что планета оказывается приливно заблокированной: одна сторона постоянно обращена к звезде, а другая сторона всегда направлена ​​в космос.

В результате непосредственной близости планеты к своей звезде ее температура взлетает примерно до 1550 Кельвинов или около 1280 градусов Цельсия на ее дневной стороне. Эти температуры, возможно, не такие экстремальные, как на некоторых других экзопланетах, таких как WASP-76 b, где температура поверхности может достигать палящих 2400 градусов по Цельсию, но они все равно приводят к необычным явлениям.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), самый совершенный космический телескоп из когда-либо запущенных, недавно сделал революционное открытие вокруг WASP-17 b. Используя свой инструмент среднего инфракрасного диапазона (IRI), JWST обнаружил частицы чистого кремнезема (SiO2), или кварца, в атмосфере экзопланеты. Это первый случай, когда кварц наблюдался вокруг какой-либо экзопланеты.

Предыдущие наблюдения атмосфер экзопланет выявили богатые магнием силикаты, такие как оливин и пироксен, но чистый кварц до сих пор не был обнаружен. Результаты показывают, что кварц, наблюдаемый в атмосфере WASP-17 b, может быть строительным материалом для более крупных зерен силикатов, обнаруженных на более холодных экзопланетах и ​​коричневых карликах.

Изучение состава облаков экзопланет имеет решающее значение для понимания общих условий и процессов формирования. Присутствие кварца в атмосфере указывает на наличие в окружающей среде различных материалов и позволяет понять, как они формируют планету.

Хотя о кварцевых облаках на WASP-17 b еще многое предстоит узнать, ученые подозревают, что они в основном существуют вдоль линии терминатора, границы между дневной и ночной сторонами планеты. Точное количество кварца остается неопределенным, но ясно, что WASP-17 b продолжает удивлять нас своими потусторонними характеристиками.

FAQ

Что делает WASP-17 b чужой экзопланетой?

WASP-17 b считается чужой экзопланетой из-за ее существенно отличающихся характеристик от планет нашей Солнечной системы. Это газовый гигант, который намного больше Юпитера, но имеет меньшую массу, что делает его исключительно «пухлым». Кроме того, ее непосредственная близость к родительской звезде и приливно-зависимое вращение способствуют ее инопланетной природе.

Каково значение открытия кварцевых облаков вокруг WASP-17 b?

Обнаружение кварцевых облаков в атмосфере WASP-17 b имеет большое значение, поскольку оно дает представление об общих условиях планеты и о том, как различные материалы объединяются, формируя ее окружающую среду. Это открытие помогает ученым лучше понять экзопланеты и процессы их формирования.

Как космический телескоп Джеймса Уэбба сделал это открытие?

Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдал WASP-17 b около десяти часов с помощью инструмента среднего инфракрасного диапазона (IRI). Измеряя влияние прохождения сквозь атмосферу экзопланеты на звездный свет, телескоп обнаружил уникальный сигнал, который можно объяснить только наличием кварцевых облаков в атмосфере.

Почему близость WASP-17 b к своей звезде важна?

Непосредственная близость WASP-17 b к своей звезде приводит к интенсивному излучению и экстремальным температурам на ее дневной стороне. Эти условия порождают необычные явления и способствуют инопланетной природе экзопланеты. Понимание последствий близости звезд помогает ученым понять разнообразие экзопланетных систем.