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Информация об орбитах и ​​составе карликовых планет, обнаруженная космическим телескопом Джеймса Уэбба

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
Информация об орбитах и ​​составе карликовых планет, обнаруженная космическим телескопом Джеймса Уэбба

Недавнее исследование, проведенное международной командой астрономов, использовало космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) для наблюдения и изучения трех карликовых планет в поясе Койпера: Седны, Гонгонга и Квавара. Наблюдения проводились с использованием спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRSpec) и позволили по-новому взглянуть на орбиты и состав этих далеких объектов.

Пояс Койпера — это регион на краю нашей солнечной системы, населенный объектами. Он стал источником научных открытий и сыграл решающую роль в понимании истории нашей Солнечной системы. Расположение объектов пояса Койпера (KBO), также известных как транснептуновые объекты (TNO), предоставляет ценную информацию о гравитационных потоках, которые сформировали Солнечную систему, и намекает на динамическую историю планетарных миграций.

Исследование, проведенное Джошуа Эмери из Университета Северной Аризоны, показало, что три карликовые планеты пояса Койпера обладают интересным составом и орбитальными характеристиками. Наблюдения показали наличие легких углеводородов и сложных органических молекул, предположительно образовавшихся в результате облучения метаном.

Предыдущие исследования показали, что эти карликовые планеты могут иметь летучие льды на своей поверхности, подобно другим транснептуновым телам, таким как Плутон и Эрида. Однако разные орбиты Седны, Гонгонга и Квавара подняли вопросы о присутствии этих летучих веществ из-за разных температурных режимов и условий облучения, в которых они находятся.

Используя инструмент NIRSpec Уэбба, команда наблюдала все три карликовые планеты в ближнем инфракрасном спектре. Полученные спектры показали обилие этана (C2H6) на всех трех телах, при этом Седна демонстрирует самые высокие уровни. На Седне также были обнаружены ацетилен (C2H2) и этилен (C2H4). Эти молекулы являются продуктами прямого облучения метана. Различия в содержании этих молекул объясняются изменениями температуры и радиационной обстановки, в которой находятся карликовые планеты.

Эти новые данные, полученные в результате наблюдений JWST, способствуют нашему пониманию пояса Койпера и динамики внешней солнечной системы. Изучая состав и орбиты этих далеких объектов, ученые смогут продолжить раскрывать богатую историю и эволюцию нашего космического соседства.

Определения:
– Пояс Койпера: регион на краю нашей солнечной системы за орбитой Нептуна, состоящий из бесчисленных ледяных объектов.
– Транснептуновые объекты (ТНО): объекты, вращающиеся за пределами орбиты Нептуна на внешних краях Солнечной системы.
– Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST): космический телескоп, запущенный НАСА и предназначенный для наблюдения за Вселенной в инфракрасном свете.
– Спектрометр ближнего инфракрасного диапазона (NIRSpec): прибор JWST, измеряющий интенсивность света в ближнем инфракрасном диапазоне.
– Карликовые планеты: Небесные тела, вращающиеся вокруг Солнца, не являются спутниками и имеют почти сферическую форму, но не очистили свои орбиты от другого мусора.
– Облучение метана: процесс, при котором молекулы метана подвергаются воздействию радиации, что приводит к образованию других молекул.

источники:
– Эмери, Дж. П. и др. (2023) «Препринт исследования Седны, Гонгонга и Квавара» (Икар)
– НАСА – Миссия космического телескопа Джеймса Уэбба

By Вики Ставропулу

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