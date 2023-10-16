Космический телескоп Джеймса Уэбба наблюдает за карликовыми планетами в поясе Койпера

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) недавно обратил свое внимание на пояс Койпера, регион, расположенный на краю нашей Солнечной системы и являющийся домом для множества объектов. Международная группа астрономов под руководством Джошуа Эмери из Университета Северной Аризоны использовала спектрометр ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRSpec) для наблюдения за тремя карликовыми планетами в поясе Койпера: Седной, Гонгонгом и Кваваром. Их наблюдения предоставили ценную информацию о составе и орбитах этих небесных тел.

Команда обнаружила, что все три карликовые планеты содержат большое количество этана (C2H6) на своей поверхности, при этом Седна демонстрирует самую высокую концентрацию. Кроме того, на Седне также были обнаружены ацетилен (C2H2) и этилен (C2H4). Эти молекулы являются побочными продуктами облучения метаном (CH4). Интересно, что обилие этих молекул связано с орбитой каждой планеты, что указывает на различия в температуре и радиационной среде. Это говорит о том, что метан необходимо регулярно пополнять на поверхности этих карликовых планет.

Эти результаты подтверждают предыдущие исследования, указывающие на то, что метан, обнаруженный на других объектах пояса Койпера (КБО), не является оригинальным, а скорее формируется внутри их недр, а затем доставляется на поверхность. Спектры Седны, Гонгонга и Квавара отличаются от спектров более мелких ОПК, что позволяет предположить, что эти карликовые планеты обладают уникальным составом.

Открытие легких углеводородов и сложных органических молекул на этих карликовых планетах дает важную информацию о формировании и истории Солнечной системы. Наблюдения JWST в поясе Койпера способствуют нашему пониманию динамических процессов, которые сформировали окрестности нашей планеты.

Хотя миссия «Новые горизонты» сыграла важную роль в расширении наших знаний о поясе Койпера путем изучения Плутона, его спутников и Аррокота, запуск JWST предоставляет астрономам новые возможности для более глубокого изучения этого региона.

источники:

– Университет Северной Аризоны

- Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.

– Институт пространственной астрофизики (Университет Париж-Сакле)

- Институт Пинхеда

– Космический институт Флориды (Университет Центральной Флориды)

– Обсерватория Лоуэлла

– Юго-Западный научно-исследовательский институт (SwRI)

– Научный институт космического телескопа (STScI)

– Американский университет

- Cornell University