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Наука

Меняющийся ландшафт аутичного онлайн-сообщества

ByГабриэль Бота

Октябрь 14, 2023
Меняющийся ландшафт аутичного онлайн-сообщества

Интернет уже давно стал убежищем для людей с аутизмом, давая им чувство общности и связи. Однако ландшафт аутичного онлайн-сообщества быстро меняется, в результате чего многие чувствуют себя изолированными и оторванными.

В прошлом Интернет был местом, где аутисты могли найти утешение и понимание. Это было пространство, созданное ими и для них, где они могли свободно выражать себя и общаться с единомышленниками. Интернет-форумы, блоги и доски объявлений служили местами сбора аутистов, где они могли поделиться своим опытом, интересами и увлечениями.

Однако развитие социальных сетей и растущая корпоратизация Интернета оказали глубокое влияние на онлайн-сообщество аутистов. Платформы социальных сетей, такие как Facebook, сместили акцент с нишевых сообществ на более массовый и однородный опыт. Уникальные голоса и взгляды аутичных людей были омрачены стремлением к массовой привлекательности и участию.

Этот сдвиг привел к тому, что многие аутисты почувствовали себя маргинализированными и исключенными из онлайн-пространства, которое они когда-то называли своим домом. Чувство принадлежности и взаимопонимания, которое когда-то было в этих сообществах, утеряно. Аутистам становится труднее общаться с другими людьми, которые разделяют их опыт и интересы, что приводит к усилению чувства изоляции и отчуждения.

Изменения в онлайн-сообществе аутистов отражают более масштабные социальные тенденции маргинализации нейроразнообразных людей. Силы капитала ставят прибыль и массовую привлекательность выше потребностей и желаний аутичного сообщества. В результате аутисты сталкиваются с чувством отстраненности и отсутствия принятия.

Хотя Интернет продолжает оставаться мощным инструментом для связи, общения и самовыражения, крайне важно распознавать и решать проблемы, с которыми сталкиваются аутичные люди в онлайн-пространстве. Необходимо приложить усилия для создания инклюзивных и поддерживающих сообществ, где аутисты смогут найти признание и понимание, к которым они стремятся.

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By Габриэль Бота

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