Влияние изменения климата на подводный шум в Мировом океане

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PeerJ, показывает, что мировые океаны испытывают повышенный уровень подводного шума из-за изменения климата. Исследование, проведенное исследователями из NIOZ и Утрехтского университета, сосредоточено на влиянии температуры и кислотности воды на распространение подводного звука.

Используя математическое моделирование и климатические сценарии, предоставленные климатической группой ООН МГЭИК, исследователи исследуют влияние изменения климата на шум океана. Они обнаружили, что по мере того, как выбросы парниковых газов продолжают расти, морская вода становится более кислой. В сочетании с повышением температуры океана повышенная кислотность позволяет подводным звукам распространяться дальше в большинстве регионов океана.

Один из основных выводов исследования заключается в том, что к концу века шум, создаваемый судами, в некоторых местах станет в пять раз громче. Это значительное увеличение шума будет иметь глубокие последствия для морской жизни, поскольку оно будет мешать поведению и общению многих видов рыб и морских млекопитающих.

Кроме того, исследование показывает, что изменения температурных слоев по всему океану, особенно в северной части Атлантического океана, создадут отдельный «звуковой канал», который будет функционировать как туннель, перенося звуки гораздо дальше. Это приведет к увеличению уровня подводного шума в этом регионе на семь децибел к концу столетия, что представляет собой почти пятикратное увеличение энергии подводного шума.

Ожидается, что влияние этих изменений в подводном шуме будет существенным даже в условиях умеренного климата. Морская жизнь во многом зависит от звука для общения, поскольку видимость под водой ограничена. Возросший антропогенный шум нарушит эту связь и будет иметь далеко идущие последствия для всей морской экосистемы.

Исследователи активно участвуют в измерении подводных звуков, чтобы лучше понять проблемы, связанные с увеличением подводного шума. Посредством сочетания теоретических и экспериментальных исследований они стремятся предоставить важную информацию о защите морской жизни перед лицом изменения климата.

В заключение, поскольку изменение климата продолжает изменять тепловую структуру океанов, растущие уровни подводного шума создают значительные риски для морских экосистем. Знания, полученные в результате этих исследований, необходимы для понимания и смягчения воздействия изменения климата на морскую жизнь.

источники:

– ПерДжей

– НИОЗ

– Утрехтский университет