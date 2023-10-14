Марсоход Perseverance близок к исследованию марсианской карбонатной залежи

Марсоход Perseverance находится на грани достижения важного пункта назначения на Марсе: окраинной карбонатной единицы. Ученые НАСА с нетерпением ждали этого момента, поскольку карбонатная единица сыграла решающую роль в выборе кратера Езеро в качестве места посадки марсохода.

Краевая карбонатная толща расположена вдоль внутреннего края западного края кратера Езеро. Это слой, который демонстрирует отчетливые признаки минерала, называемого карбонатом. На Земле карбонаты обычно встречаются на мелких отмелях пресноводных или щелочных озер. Считается, что аналогичный процесс мог происходить на Марсе миллиарды лет назад, где воды озера в кратере Езеро отложили карбонатный слой вдоль его берегов.

Карбонаты представляют большой интерес для ученых по нескольким причинам. Во-первых, они дают ценную информацию о древней атмосфере Марса. Карбонаты образуются в результате химических реакций, в которых участвует углекислый газ из атмосферы, реагирующий с жидкой водой. Изучая присутствие, распространенность и изотопный состав карбонатов, ученые смогут сделать выводы о прошлых уровнях CO₂ в атмосфере Марса и лучше понять историю его климата.

Кроме того, карбонатные минералы могут сохранить свидетельства древней жизни, если бы она существовала на Марсе. Когда карбонаты выпадают в осадок на ранних стадиях формирования горных пород, они могут фиксировать и сохранять снимки окружающей среды, в которой они образовались, включая любые признаки микробной жизни.

Исследование окраинной карбонатной толщи компанией Perseverance будет включать тщательный анализ образцов горных пород в надежде обнаружить ценную информацию о прошлом Марса. Сложные инструменты марсохода будут использоваться для изучения состава, структуры и потенциального присутствия органических молекул в карбонатах.

Этот захватывающий шаг в миссии приближает нас к разгадке тайн Марса и углублению нашего понимания его прошлой обитаемости. Данные, собранные на окраине карбонатной толщи, могут дать важные сведения о древнем климате Марса и возможности существования микробной жизни на Красной планете в прошлом.

Определения:

– Карбонат: минерал, образующийся в результате химической реакции между углекислым газом и жидкой водой, часто встречающийся в пресноводных или щелочных озерах.

– Кратер Джезеро: место посадки на Марс марсохода НАСА «Настойчивость», выбранное из-за его способности хранить доказательства прошлой микробной жизни.

Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.