Солнечные затмения и их влияние на ионосферу Земли

Солнечные затмения могут оказывать существенное влияние на структуру и динамику верхних слоев атмосферы Земли, особенно на ионосферу. Во время затмения внезапное уменьшение солнечной радиации, достигающей атмосферы Земли, приводит к различным изменениям в ионосфере. Эти изменения имеют последствия для систем радиосвязи и навигации, которые полагаются на ионосферу для отражения и преломления радиоволн.

Одним из основных воздействий солнечного затмения на ионосферу является уменьшение ионизации. Солнечное излучение является основным источником ионизации в ионосфере, а уменьшение солнечного излучения во время затмения приводит к меньшей ионизации. Это уменьшение ионизации может вызвать временное падение плотности заряженных частиц, особенно в области ионосферы на высоте от 37 до 56 миль.

Кроме того, затмение может привести к охлаждению верхних слоев атмосферы. Уменьшение солнечной радиации вызывает охлаждающий эффект, который может повлиять на температурную структуру ионосферы. Эти изменения температуры могут вызвать изменения плотности и высоты ионосферы.

Уменьшение ионизации и охлаждения во время затмения также приводит к уменьшению концентрации электронов в ионосфере. Такое уменьшение плотности электронов может повлиять на распространение радиоволн, особенно в высокочастотном диапазоне, используемом для связи на большие расстояния.

Внезапные изменения условий ионосферы во время затмения могут привести к образованию ионосферных аномалий, таких как дыры или обеднения. Эти аномалии могут нарушать работу радиосигналов и систем GPS-навигации, влияя на связь и навигацию в пострадавших регионах.

Исследователи используют солнечные затмения для изучения ионосферы и ее реакции на изменения солнечной радиации. Различные инструменты, в том числе ионозонды, GPS-приемники и радиолокационные системы, используются для измерения и мониторинга изменений ионосферы во время затмения, что способствует нашему пониманию динамики ионосферы.

Важно отметить, что воздействие солнечных затмений на ионосферу обычно носит временный характер и локализуется в регионах, в которых происходит затмение. Как только затмение закончится и уровень солнечной радиации вернется в норму, ионосфера обычно вернется в свое обычное состояние.

В целях дальнейшего изучения влияния солнечных затмений на структуру и динамику ионосферы HamSCI — Гражданское исследование радиолюбительской науки — проводит фестивали ионосферной науки о затмениях в 2023 и 2024 годах. Целью этих мероприятий является сбор данных от радиолюбителей и радиолюбителей. Коротковолновые слушатели для помощи в исследованиях космической физики.

Источник: НАСА