Исследователи идентифицируют более 3,300 типов клеток мозга в новом атласе мозга

Исследователи обнаружили более 3,300 различных типов клеток мозга в новом атласе мозга, проливая свет на сложность и разнообразие человеческого мозга. Эта работа, финансируемая Национальными институтами здравоохранения и возглавляемая учеными из Института наук о мозге Аллена в Сиэтле, нанесла на карту человеческий мозг с беспрецедентной детализацией. Предыдущие исследования выявили около 60 типов нейронов только в сетчатке, но более глубокие отделы мозга оставались в значительной степени неизвестными.

Ученые использовали новые технологии для исследования миллионов клеток человеческого мозга, собранных из биопсии тканей или трупов, что позволило им активировать разные гены в разных типах клеток. Благодаря этому процессу они идентифицировали множество новых типов нейронов, а также другие типы клеток, такие как астроциты и микроглия. Астроциты поддерживают и питают нейроны, а микроглия служит иммунными клетками и помогает улучшить передачу сигналов между нейронами.

Атлас мозга все еще находится на ранней стадии разработки: отобраны образцы лишь небольшой части из примерно 170 миллиардов клеток человеческого мозга. Однако это первоначальное исследование проложило путь к будущим исследованиям, которые откроют больше типов клеток. Исследователи также применили аналогичные методы для изучения мозга шимпанзе и других видов, чтобы понять, как эволюционировал уникальный человеческий мозг.

Хотя новые знания об этих клетках мозга значительны, важно отметить, что понимание человеческого мозга выходит за рамки каталогизации отдельных частей. Нейробиологам также необходимо изучить мозг как саморегулирующуюся систему, чтобы полностью понять ее тонкости. Проект атласа мозга предоставляет огромное количество данных для будущих исследований, и исследователи надеются получить ценную информацию из этой обширной коллекции информации.

источники:

– Журнал Science: «Анатомически полный атлас транскриптома мозга взрослого человека»

– The New York Times: «Исследователи составляют карту мира генов в человеческом мозге» https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/brain-atlas-human.html