Исследование разнообразных миров за пределами: Хаббл обнаружил экзопланету размером с камень

Недавнее открытие спутника НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) выявило небольшую скалистую экзопланету под названием LTT 1445Ac, расположенную в созвездии Эридана, примерно в 22 световых годах от Земли. Что отличает это открытие, так это недавняя проверка размера планеты с помощью космического телескопа Хаббла, предоставившая исследователям ценную информацию о характеристиках этого далекого мира.

Хотя TESS заложил основу для идентификации LTT 1445Ac в 2022 году, его оптическое разрешение было недостаточно для точного определения диаметра планеты. Чтобы преодолеть это ограничение, команда астрономов обратилась к телескопу Хаббл для более точных измерений. Их результаты, недавно опубликованные в «Астрономическом журнале», проливают новый свет на физические свойства этой экзопланеты.

Анализируя данные, собранные телескопом Хаббл, команда определила, что LTT 1445Ac имеет диаметр в 1.07 раза больше диаметра Земли. Это подтверждает его каменистый состав и предполагает схожие гравитационные условия с нашей родной планетой. Однако на этом сходство заканчивается. Обжигающая температура поверхности LTT 1445Ac, достигающая 500°F (260°C), разрушает любые надежды на то, что она станет подходящей средой для жизни в том виде, в котором мы ее знаем.

Ведущий автор Эмили Пасс, астроном из Центра астрофизики | Гарвардский и Смитсоновский институт выразили восторг по поводу возможности дальнейших исследований. Объединив спектроскопический анализ Хаббла и будущего космического телескопа Джеймса Уэбба, ученые смогут глубже погрузиться в атмосферы транзитных планет, таких как LTT 1445Ac. Эти будущие наблюдения улучшат наше понимание разнообразия экзопланет, вращающихся вокруг далеких звезд.

Подчеркивая важность этого открытия, Пасс добавляет: «Наши измерения важны, потому что они говорят нам, что это, вероятно, очень близкая планета земной группы. Мы с нетерпением ждем дальнейших наблюдений, которые позволят нам лучше понять разнообразие планет вокруг других звезд».

Поскольку космический телескоп Уэбб продолжает раскрывать новые открытия, поиск пригодных для жизни экзопланет остается ключевой целью американской астрономии в ближайшее десятилетие. Благодаря совместным усилиям космических телескопов, таких как «Хаббл», «Уэбб» и будущей обсерватории обитаемых миров, человечество на несколько шагов приблизилось к раскрытию тайн далеких миров за пределами нашей солнечной системы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое экзопланета?

Экзопланета — это любая планета, расположенная за пределами нашей Солнечной системы и вращающаяся вокруг звезды, отличной от Солнца.

2. Какова цель телескопов TESS и Hubble в исследовании экзопланет?

Спутник для исследования транзитных экзопланет (TESS) был разработан для обнаружения экзопланет путем наблюдения за временным затемнением звезд, вызванным прохождением перед ними планет. С другой стороны, космический телескоп «Хаббл» используется для изучения свойств и характеристик экзопланет, предоставляя важную информацию об их размерах, атмосферах и других важных деталях.

3. Что такое космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST)?

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) — долгожданный преемник НАСА космического телескопа Хаббл. Ожидается, что он будет запущен в конце 2021 года и будет в основном наблюдать за Вселенной в инфракрасном спектре, предоставляя беспрецедентные возможности для изучения атмосфер экзопланет и ранней Вселенной.