НАСА показало странную и редкую галактику на снимке

НАСА недавно опубликовало изображение уникальной галактики, которая, по словам ученых, является одной из пяти подобных во Вселенной. Эта галактика, известная как NGC 612, классифицируется как линзовидная форма, то есть форма, находящаяся между спиральной и эллиптической галактикой. Линзовидные галактики характеризуются формой диска с круглой выпуклостью в центре, напоминающей чечевицу. Однако у NGC 612 есть некоторые необычные особенности, которые выделяют ее среди других.

Отличительной особенностью NGC 612 является молодое звездное население. В отличие от типичных линзовидных галактик, у которых есть более старые звезды и мало продолжающееся звездообразование, возраст звезд в NGC 612 составляет всего от 40 до 100 миллионов лет. Кроме того, NGC 612 классифицируется как активная галактика с яркой выпуклостью в центре, которая более чем в 100 раз ярче, чем совокупный свет ее звезд.

NGC 612 также носит титул сейфертовской галактики типа II. Эта классификация дается галактикам, которые излучают большое количество инфракрасного света, несмотря на то, что в видимом свете они выглядят нормально. Инфракрасный свет, излучаемый NGC 612, содержит ценные тепловые данные, что делает его идеальным для наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА.

Еще одним редким аспектом NGC 612 является ее радиоизлучение. Она классифицируется как радиогалактика неэллиптической формы, тип галактики, который был обнаружен только пять раз во всей Вселенной. Ученые предполагают, что радиоизлучение может быть остатком прошлого взаимодействия NGC 612 со спиральной галактикой. Считается, что линзовидные галактики, такие как NGC 612, образовались в результате слияния со спиральными галактиками.

Изображение NGC 612 было получено космическим телескопом «Хаббл» и является первым в серии «Неделя галактики» НАСА. Изучая эту уникальную галактику, астрономы надеются лучше понять факторы, которые заставляют галактики излучать радиоволны.

источники:

- Серия «Неделя галактики» НАСА

- Снимок NGC 612, сделанный космическим телескопом Хаббл.