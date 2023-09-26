Новая человеческая история: наши древние человеческие родственники

Ученые долгое время считали, что Homo sapiens с нашими сложными мыслями и эмоциями были единственными когда-либо существовавшими настоящими людьми. Однако недавние достижения в области ДНК-технологий перевернули это представление, указав на мир, в котором мы делили планету с другими ранними людьми, которые были во многом похожи на нас. Неандертальцы, денисовцы и различные «популяции призраков» — некоторые из наших древних родственников человека, которые, как мы теперь знаем, существовали рядом с нами.

Археологические находки и данные ДНК показали, что у этих гомининов было сложное поведение и что наши предки тесно взаимодействовали с ними. Считалось, что древние люди вытеснили другие группы без спаривания, но ДНК доказала обратное. Анализируя древнюю ДНК, ученые обнаружили явные признаки скрещивания Homo sapiens с неандертальцами и денисовцами. Есть также свидетельства существования других «популяций-призраков», которые оставили в нас свой генетический след, хотя их окаменелости еще не обнаружены.

Взаимодействие, вероятно, произошло вскоре после того, как наши предки покинули Африку и отправились в Европу и некоторые части Восточной и Юго-Восточной Азии. Несмотря на физические различия, такие как более крупные носы и более короткие конечности у неандертальцев, эти различия не служили барьером между группами. Вместо этого наши предки, вероятно, видели в этих различиях возможность для общения, любопытства и, возможно, даже влечения.

Открытия разрушили представление о том, что современные люди, особенно люди европейского происхождения, были вершиной эволюции. Неандертальцы, например, не были жестокими пещерными людьми, как их себе представляет популярное воображение, но обладали развитым поведением в отношении охоты, приготовления пищи, использования инструментов и даже искусства. Вера в то, что более ранние обезьяноподобные существа постепенно превратились в Homo sapiens, также была опровергнута генетическими и археологическими данными, бросающими вызов предыдущему повествованию об эволюции человека.

Чтобы преодолеть разрыв между научными открытиями и общественным восприятием, такие художники, как Джон Гурч, создают для музеев реалистичные модели древних людей. Эти модели призваны точно изобразить, как выглядели наши древние родственники, помогая нам визуализировать и оценить сложность нашей общей человеческой истории.

источники:

– Программа Смитсоновского института «Происхождение человека».

– Музей естественной истории в Лондоне.

– Канадский исторический музей