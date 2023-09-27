Джудит Хойл, член правления BirdLife Australia, стоит в парке Дж. Дж. Уолтера и смотрит на воды залива Мортон. Отсюда ей виден остров Кассим, устойчивые мангровые заросли, служащие приютом для веретенников, перелетных куликов, которые только что вернулись в залив со своих мест размножения в арктической тундре. Однако их место обитания поглощается приливом, вынуждая их перемещаться дальше вглубь страны и в районы, где их беспокоят собаки, спущенные с поводка. Эти измученные птицы истощены, и после долгого путешествия у них осталось мало сил.

Длиннохвостые веретенники известны своей замечательной выносливостью: некоторые особи без остановок пролетают тысячи километров. Во время полета они спят с открытым одним глазом и ориентируются по звездам и магнитному полю Земли. По прибытии в залив Мортон их цель — съесть как можно больше еды, чтобы подготовиться к обратному пути. Однако беспокойство и чрезмерная деятельность человека на этих кормовых территориях ставят под угрозу их выживание.

С годами численность веретенников во всем мире сократилась, и осталось всего 300,000 68 особей. В заливе Мортон их численность сократилась на 1993% с 2008 по XNUMX год, что привело к тому, что в настоящее время они находятся под угрозой исчезновения. Предлагаемая застройка гавани Тунда, которая предполагает строительство многоэтажных квартир на прибрежной полосе и на илистых отмелях, еще больше поставит под угрозу выживание этих птиц. Увеличение количества водных видов спорта, шума и беспокойства нарушит их привычки питания и размножения.

Залив Мортон — важное водно-болотное угодье, объявленное Рамсарским участком международного значения в 1993 году. Это летнее убежище для многих перелетных куликов, в том числе веретенников, восточных кроншнепов, куликов-керунов и больших сучков. Эти птицы полагаются на залив для кормления и отдыха во время своих длительных миграций. Продолжающееся одобрение застройки в этом районе подвергает этих уязвимых птиц риску и подчеркивает недостатки законов об охране окружающей среды.

Джудит Хойл выступает за участие веретенника в австралийском опросе «Птица года» в 2023 году. Она считает, что эти птицы заслуживают признания за свою необыкновенную жизнь и проблемы, с которыми они сталкиваются. Сокращение численности этих мигрирующих куликов подчеркивает важность защиты их среды обитания и сохранения взаимосвязанных экосистем, таких как залив Мортон.

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