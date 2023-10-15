Долгосрочное воздействие китобойного промысла: генетическая потеря популяций китов

Новое исследование показывает, что генетическое разнообразие китов, особенно синих и горбатых китов, значительно сократилось из-за разрушительных последствий коммерческого китобойного промысла в 20 веке. Международная исследовательская группа обнаружила это, проанализировав хорошо сохранившиеся кости китов возрастом более 100 лет, найденные возле заброшенных китобойных станций на острове Южная Георгия в южной части Атлантического океана.

Исследование было сосредоточено на трех видах: синих, финвалах и горбатых китах. Результаты показывают, что синие и горбатые киты утратили целые линии материнской ДНК. Материнские линии важны, поскольку они несут культурные воспоминания, такие как знания о местах кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Утратить материнскую линию – значит потерять ценные знания.

В течение 20-го века, когда популяция китов во всем мире сократилась, китобои обратили свое внимание на Южное полушарие, в результате чего только в этом регионе погибло более 2 миллионов китов. Остров Южная Георгия, расположенный примерно в 1,300 км к востоку от Фолклендских островов, был одним из мест, где были созданы китобойные станции. За этот период возле острова погибло около 175,000 XNUMX китов.

Хотя некоторые популяции китов в Южной Атлантике демонстрируют признаки восстановления, их численность остается значительно ниже их предполагаемой численности до китобойного промысла. Медленные темпы размножения крупных усатых китов, включая синих и горбатых китов, еще больше способствуют их нынешней низкой численности. Этих знаковых китов до сих пор редко можно увидеть в определенных местах обитания, что указывает на возможное истребление или локальное вымирание популяций.

Исследование вселяет осторожный оптимизм в отношении общего восстановления голубых, горбатых и финвалов в Южной Атлантике из-за их относительно высокого генетического разнообразия. Однако линии материнской ДНК синих и горбатых китов утеряны. Хотя большинство ныне живущих китов являются потомками тех, кто пережил эпоху китобойного промысла, некоторые выжившие из того времени могут все еще существовать. Учитывая, что эти киты могут жить 90 и более лет, существует необходимость срочно документировать их генетическую информацию, прежде чем она будет потеряна навсегда.

Понимание генетической истории популяций китов имеет решающее значение для принятия мер по сохранению и защите того, что осталось. Ученые стремятся извлечь уроки из прошлого, чтобы смягчить дальнейшие потери в будущем. Исследования, проведенные на острове Южная Георгия, дают уникальную возможность сохранить генетическую историю китов на неопределенный срок, однако повышение температуры из-за изменения климата может поставить под угрозу сохранение ДНК в костях.

Проливая свет на последствия коммерческого китобойного промысла, это исследование подчеркивает необходимость продолжения усилий по защите и сохранению популяций китов. Сохранение генетического наследия этих великолепных существ имеет первостепенное значение, поскольку оно позволяет лучше понять прошлое, настоящее и будущее состояние китов в наших океанах.

Источник: Журнал наследственности.