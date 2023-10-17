Циклическое озеленение Сахары: понимание климата и расселения животных

Ученые-климатологи недавно обнаружили, что в пустыне Сахара периодически происходят периоды озеленения, когда обширные площади растительности покрывают типично засушливый ландшафт. Эти зеленые фазы происходят примерно каждые 21,000 XNUMX лет и характеризуются увеличением количества рек, озер и животных, зависящих от воды. Университет Хельсинки и Университет Бристоля провели исследование, которое было опубликовано в журнале Nature Communications.

Исследование сосредоточено на изучении влажных фаз, переживаемых Сахарой, причем последнее позеленение произошло между 5,000 и 15,000 XNUMX лет назад. Разработав новую климатическую модель, предназначенную для имитации влажных периодов в Северной Африке, исследователи смогли пролить свет на причины и время этих событий.

Изменения климата Сахары объясняются изменением орбитальных условий Земли, в частности колебанием ее оси. Это колебание влияет на сезонные различия в распределении солнечной энергии и на интенсивность таких явлений, как африканский муссон. Предыдущие климатические модели не полностью отражали масштабы влажных периодов. Однако новая модель, разработанная исследовательской группой, обеспечивает лучшее понимание влажных условий в Сахаре.

Модель показывает, что влажные периоды в Северной Африке происходили примерно каждые 21,000 800,000 лет в течение последних XNUMX XNUMX лет. Более теплое лето в Северном полушарии усиливает силу западноафриканской муссонной системы, что приводит к увеличению количества осадков в Сахаре. Это, в свою очередь, способствует росту растительности типа саванны по всему региону. Во время ледниковых периодов позеленения не происходит, поскольку высокие широты покрыты льдом, что охлаждает атмосферу и подавляет муссоны.

Понимание состояния растительности Сахары не только интересно, но и важно для отслеживания перемещения животных в регион и из него. Сахара действует как ворота, контролирующие распространение видов между Северной Африкой и странами к югу от Сахары, а также внутри континента и за его пределами. Чередование влажных и засушливых фаз сыграло решающую роль в эволюции и распространении видов в Африке.

Успешно моделируя влажные периоды Северной Африки, исследователи смогут лучше понять распространение человека и эволюцию нашего рода в Африке.

источники:

– Nature Communications, опубликованное исследование.

– Эдвард Армстронг, ученый-климатолог из Хельсинкского и Бристольского университетов.