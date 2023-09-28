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Наука

Пионеры викингов: Жоан Оро и Гилберт В. Левин

ByГабриэль Бота

сентябрь 28, 2023
Пионеры викингов: Жоан Оро и Гилберт В. Левин

В этом году исполняется столетие со дня рождения Джоан Оро и Гилберта В. Левина, двух ученых, сыгравших решающую роль в проекте НАСА «Викинг», целью которого было поиск признаков жизни на Марсе. Проект предусматривал отправку на Красную планету в 1976 году двух космических кораблей, каждый из которых состоял из орбитального аппарата и спускаемого аппарата.

Жоан Оро, биохимик, родившийся в Каталонии, Испания, сосредоточил свои исследования на происхождении жизни. В 1959 году он продемонстрировал, что аденин, один из генетических строительных блоков ДНК и РНК, может образовываться из более простых химических веществ в отсутствие биологии. Этот эксперимент основан на знаменитой работе Стэнли Миллера и Гарольда Юри, которые показали, что различные биологически важные химические вещества могут быть синтезированы в условиях, которые, как считается, напоминают условия ранней Земли. Исследования Оро способствовали нашему пониманию того, как могла возникнуть жизнь.

Во время моего общения с Оро в начале 2000-х он рассказал об приборе, над которым он работал, под названием газовый хроматограф-масс-спектрометр (ГХМС). Этот инструмент был частью миссии «Викинг» и использовался для анализа состава реголита, особенно его органического содержания. Оро особенно интересовало, есть ли на Марсе какие-либо органические материалы, строительные блоки жизни.

Гилберт В. Левин, инженер, разработал инструмент под названием эксперимент с меченым выпуском (LR) для миссии «Викинг». Он работал над этим экспериментом несколько десятилетий до запуска. Левин полагал, что эксперимент LR обнаружил признаки жизни на Марсе, хотя другие инструменты и научный консенсус с этим не согласились. Он продолжал публиковать статьи, защищающие свою интерпретацию результатов, до своей смерти в 2021 году.

Эксперимент Левина LR включал в себя снабжение потенциальных микроорганизмов органическими соединениями, а затем поиск признаков метаболизма, в частности, производства газа. Наличие газа указывало бы на наличие жизни. Эксперимент дал положительные результаты на обеих площадках приземления: газ вырабатывался тогда, когда реголит получал питательную жидкость, а не тогда, когда он был предварительно стерилизован теплом.

Интересно, что GCMS Оро не обнаружил никаких органических соединений в реголите, что привело к путанице и противоречивым интерпретациям результатов. Отсутствие органического вещества заставило многих ученых, в том числе Оро, скептически относиться к результатам эксперимента LR.

Хотя Оро и Левин по-разному интерпретировали данные миссии «Викинг», их вклад в поиск жизни на Марсе был значительным. Они продемонстрировали сложности и проблемы проведения научных исследований на другой планете, вызвав дебаты и стимулируя дальнейшие исследования в поисках понимания потенциала жизни за пределами Земли.

Источники: НАСА.

By Габриэль Бота

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