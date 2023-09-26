Идет изготовление последнего зеркала Гигантского Магелланова телескопа

Начался процесс изготовления и полировки седьмого и последнего главного зеркала Гигантского Магелланова телескопа. Завершение строительства этого зеркала позволит телескопу иметь общую светособирающую поверхность 368 квадратных метров, что сделает его крупнейшей и самой сложной оптикой в ​​мире, когда-либо созданной. Благодаря своей коллекции зеркал Гигантский Магелланов телескоп сможет собирать больше света, чем любой другой существующий телескоп, что позволит проводить детальный химический анализ небесных объектов и их происхождения.

Зеркальная лаборатория Ричарда Ф. Кэриса Университета Аризоны недавно запечатала почти 20 тонн чистого оптического стекла внутри уникальной печи, расположенной под футбольным стадионом «Аризона Уайлдкэтс». Стекло будет расплавлено и сформировано в изогнутую параболоидную поверхность зеркала путем нагревания его до 1,165°C. В течение следующих трех месяцев зеркало остынет, прежде чем перейти к этапу полировки.

После завершения зеркала будут интегрированы в прототип системы поддержки для тестирования оптических характеристик. Это испытание послужит репетицией работы всех семи главных зеркал. В собранном виде семь зеркал будут функционировать как монолитное зеркало диаметром 25.4 метра, обеспечивая в 200 раз большую чувствительность и в четыре раза большее разрешение изображения, чем у нынешних космических телескопов.

Гигантский Магелланов телескоп также станет первым чрезвычайно большим телескопом, имеющим законченную решетку главных зеркал. При наличии необходимой инфраструктуры на площадке телескопа в Чили, производство сосредоточено на важнейших подсистемах и корпусе телескопа. Конструкция телескопа изготавливается из американской стали, в настоящее время ведется изготовление первого из семи адаптивных вторичных зеркал.

Гигантский Магелланов телескоп призван совершать новые открытия во всех областях астрономии благодаря сочетанию светосилы, эффективности и разрешения изображений. Он будет иметь возможность изучать планеты с высоким пространственным и спектральным разрешением, обеспечивая понимание их состава, наличия воды и потенциала жизни. Ожидается, что телескоп увидит первый свет к концу десятилетия.

Фото: Корпорация GMTO.

Источники: Корпорация GMTO.