Революционный прорыв в обнаружении нейтрино на водной основе в Онтарио

Ученые совершили революционный прорыв в обнаружении нейтрино, используя резервуар со сверхчистой водой, захороненный в километрах под поверхностью Земли в Онтарио, Канада. Нейтрино — это призрачные частицы, которых много во Вселенной, но их невероятно трудно изучать из-за отсутствия у них массы, заряда и взаимодействия с другими частицами.

В этом эксперименте ученые использовали воду для обнаружения антинейтрино, которые являются античастицами нейтрино. Антинейтрино создаются во время ядерного бета-распада, разновидности радиоактивного распада. Когда электронное антинейтрино взаимодействует с протоном, оно производит позитрон и нейтрон в реакции, называемой обратным бета-распадом.

Чтобы обнаружить этот процесс, ученые использовали большой резервуар, наполненный жидким сцинтиллятором, усиливающим свет. Резервуар оснащен фотоумножителями, которые могут обнаружить слабое свечение черенковского излучения, создаваемое заряженными частицами, движущимися в жидкости со скоростью, превышающей скорость света.

Обычно детекторы, наполненные водой, с трудом обнаруживают сигналы ниже 3 мегаэлектронвольт, но этот эксперимент показал, что резервуар, наполненный водой, может обнаруживать сигналы с напряжением всего 1.4 мегаэлектронвольта. Команда успешно обнаружила доказательства обратного бета-распада с уровнем достоверности 3 сигмы, что эквивалентно вероятности 99.7 процента.

Этот прорыв имеет важное значение для нейтринных экспериментов и технологий мониторинга. Он предлагает более экономичный и легкодоступный материал для обнаружения нейтрино и антинейтрино. Кроме того, исследование предполагает, что детекторы воды могут использоваться для мониторинга выработки электроэнергии ядерными реакторами.

Коллаборация SNO+, проводившая этот эксперимент, представляет собой ведущую в мире подземную лабораторию, расположенную на глубине более 2 километров под поверхностью Земли. Лаборатория обеспечивает защиту от космических лучей, что позволяет получать сигналы исключительно высокого разрешения.

Помимо практического применения, SNO+ продолжает способствовать нашему пониманию нейтрино. Ученых особенно интересует определение, являются ли нейтрино и антинейтрино одной и той же частицей или между ними существуют различия. SNO+ в настоящее время ищет редкий и никогда ранее не наблюдавшийся распад, который мог бы пролить свет на этот вопрос.

В целом, этот прорыв в использовании воды для обнаружения нейтрино открывает новые возможности для изучения этих неуловимых частиц и углубления нашего понимания Вселенной.

Источник: Письма о физическом обзоре.