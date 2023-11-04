Революция в космических миссиях: медные катушки, напечатанные на 3D-принтере, формируют будущее

Инновации и технологические достижения в области освоения космоса достигли новых высот с разработкой электромагнитных катушек, напечатанных на 3D-принтере, изготовленных из чистой меди. Традиционно изготовление электромагнитных катушек сложной формы для космических полетов было сложным и трудоемким процессом. Однако благодаря Программе общей поддержки технологий Европейского космического агентства (GSTP) это препятствие было преодолено.

GSTP сыграл ключевую роль в развитии сотрудничества между европейской промышленностью и научными кругами за последние 30 лет, обеспечив заключение более 2,000 исследовательских контрактов. Эти альянсы ускорили совершенствование технологий, удовлетворяя потребности как космических полетов, так и коммерческих приложений.

В одном примечательном проекте, реализуемом компанией Zarm Technik в Германии под эгидой GSTP, была успешно разработана сквозная технология производства электромагнитных катушек с использованием технологии 3D-печати лазерным сплавлением в слое порошка. Объединив электропроводность чистой меди со свободой проектирования, обеспечиваемой аддитивным производством, теперь можно легко и точно создавать сложные формы магнитного поля.

Невероятный потенциал медных катушек, напечатанных на 3D-принтере, выходит за рамки космических миссий. Эти катушки находят критически важное применение в электродвигателях, магнитных подшипниках и магниторегуляторах, используемых для управления ориентацией спутников. Универсальность технологии позволяет создавать индивидуальные конструкции катушек с учетом конкретных требований к магнитному полю, что позволяет повысить производительность и эффективность в различных отраслях промышленности.

Поскольку GSTP отмечает свое 30-летие, его значение в продвижении технологических инициатив ЕКА невозможно переоценить. Первоначально задуманная в 1993 году для того, чтобы Агентство оставалось в авангарде новых технологий, программа превратилась в незаменимую часть стратегии ЕКА. Успех ГСТП очевиден в единогласном участии всех государств-членов ЕКА.

Путь ГСТП, полный достижений и вех, можно изучить с помощью специального видео, созданного ЕКА. Видео отражает три десятилетия технологических достижений и подчеркивает значительный вклад программы в формирование будущего освоения космоса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое электромагнитные катушки?



Электромагнитные катушки — это устройства, генерирующие магнитное поле при прохождении через них электрического тока. Они широко используются в различных приложениях, включая электродвигатели и системы управления. Чем медные катушки, напечатанные на 3D-принтере, полезны для космических миссий?



Медные катушки, напечатанные на 3D-принтере, позволяют точно создавать магнитные поля сложной формы. Это имеет решающее значение для космических миссий, которые требуют определенных магнитных полей для различных целей, таких как движение, управление ориентацией и научные эксперименты. Каково значение Программы общей поддержки технологий (GSTP) в развитии космических технологий?



GSTP играет решающую роль в развитии космических технологий посредством исследовательских контрактов и сотрудничества с промышленностью и научными кругами. Оно поддержало разработку многочисленных инновационных технологий, в том числе медных катушек, напечатанных на 3D-принтере, что позволяет ЕКА оставаться в авангарде необходимых космических технологий. Какие еще применения могут иметь медные катушки, напечатанные на 3D-принтере?



Помимо космических миссий, медные катушки, напечатанные на 3D-принтере, находят применение в электродвигателях, магнитных подшипниках и различных промышленных системах, требующих точного управления магнитным полем. Гибкость аддитивного производства позволяет создавать индивидуальные конструкции катушек для удовлетворения конкретных потребностей.