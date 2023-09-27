Млекопитающим осталось 250 миллионов лет, прежде чем большая часть мира станет непригодной для жизни.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что мир находится на пути к созданию нового суперконтинента через пару сотен миллионов лет. Ученые использовали данные о движении континентов и атмосферных колебаниях для создания карты будущего, известной как Пангея Ультима. Этот гипотетический суперконтинент, похожий на первоначальную Пангею, создаст суровые условия, неблагоприятные для млекопитающих.

Согласно исследованию, только от 8% до 16% суши на Пангее Ультима будут пригодны для обитания млекопитающих, в основном расположенных на северных и южных окраинах. Напротив, до индустриальной эры и глобального потепления около 66% суши было пригодно для обитания млекопитающих. Тройное сочетание континентальности, более жаркого солнца и повышенного содержания CO2 в атмосфере приведет к созданию преимущественно враждебной среды, лишенной источников пищи и воды для млекопитающих.

Млекопитающие процветают на Земле благодаря своей способности адаптироваться к различным условиям окружающей среды, но длительное воздействие сильной жары может оказаться сложной задачей. Ожидается, что в будущем тектонические движения вызовут больше извержений вулканов, что приведет к выбросу большего количества углекислого газа в атмосферу и приведет к увеличению удержания тепла.

Исследование предсказывает рост уровня CO2 с 400 ppm до более чем 600 ppm через миллионы лет, при условии, что люди перестанут сжигать ископаемое топливо. Кроме того, ожидается, что через 2.5 миллионов лет Солнце будет излучать примерно на 200% больше радиации. Эти факторы приведут к повсеместному повышению температуры от 40 до 50 градусов по Цельсию, что сделает жизнь млекопитающих неустойчивой.

Этот будущий сценарий сделает побережья Пангеи Ультима еще более влажными, чем нынешние прибрежные регионы, а обширные внутренние территории станут похожими на пустыню. Способность обеспечить достаточное количество растительности для стабильного снабжения продовольствием любой человеческой цивилизации и других млекопитающих уменьшится.

Хотя этот сценарий отложен далеко в будущем, важно справиться с нынешним стрессом на нашей планете, вызванным изменением климата. Быстрое глобальное потепление из-за сжигания ископаемого топлива уже привело к самому жаркому лету в Северном полушарии и тревожно жаркому началу весны в Австралии. Принятие немедленных мер по сокращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата имеет решающее значение для будущего нашей планеты и выживания всех видов.

источники:

– Природа и геонауки (без URL-адреса)

– Бристольский университет (без URL)