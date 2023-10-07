Исследование гибридных наноструктур пептид-ДНК для искусственных форм жизни и инноваций в здравоохранении

Исследователи погружаются в мир гибридных наноструктур пептид-ДНК, стремясь создать искусственные формы жизни, которые могли бы произвести революцию в здравоохранении. Потенциальные применения этих революционных инноваций включают разработку вирусных вакцин и наномашин для лечения болезней.

Искусственная жизнь была постоянной темой как в научной, так и в популярной литературе, вызывая видения ужасающих существ или очаровательных дизайнерских домашних животных. Однако остается вопрос: какую роль должна играть искусственная жизнь в нашей естественной среде?

Доцент Чэнгуан Лу из Университета Южной Дании вместе с профессором Ханбином Мао из Кентского государственного университета добились значительных успехов в этой области. Они опубликовали обзор в журнале Cell Reports Physical Science, проливающий свет на текущее состояние исследований гибридных наноструктур пептид-ДНК.

Эта область, которой менее десяти лет, сосредоточена на объединении пептидов и ДНК для создания искусственных форм жизни. Видение Лу включает создание вирусных вакцин и искусственных форм жизни, которые смогут диагностировать и лечить болезни. Эти искусственные формы жизни могут выступать врагами болезнетворных вирусов и использоваться в качестве нанороботов, нагруженных лекарствами или диагностическими элементами.

Хотя до разработки искусственной вирусной вакцины осталось примерно десять лет, создание искусственных клеток вполне достижимо. ДНК и пептиды являются важными строительными блоками для создания этих искусственных форм жизни. Технология ДНК обеспечивает точный программный контроль, а технология пептидов обеспечивает необходимые химические функции в более крупных масштабах.

Лу и его коллеги успешно соединили трехцепочечные структуры ДНК с трехцепочечными пептидными структурами, создав искусственную гибридную молекулу, сочетающую в себе сильные стороны обеих. Это достижение открывает новые возможности для развития более совершенных биологических объектов и форм жизни.

Исследователи по всему миру, например, из Оксфордского университета, также изучают связь между ДНК и пептидами. Эта связь закладывает основу для развития передовых наномашин и искусственных форм жизни.

В заключение отметим, что исследование гибридных наноструктур пептид-ДНК представляет собой значительный прогресс в области искусственной жизни. Эти инновации имеют огромный потенциал в здравоохранении, включая разработку вирусных вакцин и наномашин для лечения болезней. Хотя концепция искусственной жизни может вызвать этические вопросы, нельзя игнорировать потенциальную пользу для здоровья и благополучия человека.

источники:

– Отчеты о клетках Физические науки

– Природные коммуникации