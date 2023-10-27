Boeing Starliner: подготовка к историческому путешествию на МКС

НАСА и Boeing готовятся к важной вехе в освоении космоса, усердно работая над завершением мероприятий по проверке и валидации предстоящего исторического полета космического корабля Boeing Starliner. Эта революционная миссия доставит астронавтов на Международную космическую станцию ​​(МКС) и станет первой пилотируемой миссией Starliner.

Первоначально запланированный к запуску в марте, было решено, что запуск в апреле будет лучше соответствовать предстоящим ротациям экипажа и миссиям по пополнению грузов этой весной. Эта корректировка обеспечивает более плавную координацию важнейших операций для успеха миссии.

Опытные астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс были выбраны для пилотирования летных испытаний экипажа Boeing Starliner (CFT). Их опыт и подготовка сыграют жизненно важную роль в успехе этой миссии.

Компания Boeing активно работает над соблюдением требований безопасности и проводит важные работы по восстановлению оборудования на производственном предприятии Starliner в НАСА Кеннеди. Одним из важнейших аспектов, которые необходимо решить, является удаление или восстановление ленты P213, которое было завершено для верхнего купола и в настоящее время продолжается для нижнего купола. Инженеры проведут детальную оценку, чтобы убедиться, что оставшаяся лента представляет приемлемый уровень риска.

В рамках продолжающейся подготовки к концу года планируется установить новые конструкции парашютов. Эти парашюты будут включать в себя модификации, которые усиливают основные стропы подвески купола, а также мягкие соединения тормозного и основного парашютов, тем самым повышая общую безопасность.

Для дальнейшего улучшения долгосрочной функциональности Boeing и НАСА планируют внести изменения в клапаны активной системы терморегулирования. Эти изменения были вызваны обнаружением проблемы с перепускным клапаном радиатора в начале этого года. Обе команды предприняли корректирующие действия и предложили дополнительные меры, такие как очистка системы, обновление компонентов и снижение эксплуатационных рисков, чтобы предотвратить подобные проблемы в будущем.

Поскольку почти 98% сертификационных продуктов уже завершено, завершение сертификации остальных продуктов ожидается в начале 2022 года. Значительный прогресс также был достигнут в областях ручного управления экипажем и анализа системы аварийного прерывания, что отвечает критическим требованиям для успеха миссии. .

По мере того, как летное программное обеспечение CFT Boeing Starliner проходит испытания, а модули космического корабля продолжают предполетную обработку, растет волнение по поводу этой важной вехи в освоении космоса. Астронавты НАСА, выбранные для миссии CFT, в настоящее время проходят тщательную подготовку, сотрудничают с командами и участвуют в различных симуляциях, чтобы обеспечить успешную восьмидневную миссию на МКС.

Следите за последними достижениями в официальном блоге коммерческих экипажей и блоге миссий CFT, поскольку мы с нетерпением ожидаем запуска Boeing Starliner и следующей главы в пилотируемых космических полетах.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Когда намечена дата запуска первого пилотируемого полета Boeing Starliner на МКС?

Ответ: Планируемая дата запуска — апрель, после решения обеспечить лучшую координацию с предстоящими ротациями экипажей и миссиями по пополнению запасов весной.

Вопрос: Кто из астронавтов выбран для летных испытаний экипажа Boeing Starliner?

Ответ: Опытные астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс будут на борту первого пилотируемого полета космического корабля Boeing Starliner.

Вопрос: Какие модификации вносятся в клапаны системы терморегулирования Starliner?

О: Планируются модификации для улучшения долгосрочной функциональности клапанов активной системы терморегулирования после обнаружения проблемы с перепускным клапаном радиатора. Эти модификации включают в себя очистку системы, обновление компонентов и снижение эксплуатационных рисков.

Вопрос: Когда можно ожидать дроп-тест обновленных тормозного и основного парашютов?

Ответ: Испытание на падение запланировано на начало 2024 года, исходя из текущего графика доставки парашютов.

Вопрос: Каковы последние успехи в сертификации космического корабля Boeing Starliner?

Ответ: Около 98% сертификационных продуктов, необходимых для летных испытаний, завершены, а завершение сертификации остальных продуктов ожидается в начале следующего года.