Экспедиция «Чокнутые и блестящие Фрамы»: смелое научное приключение

Экспедиция «Фрам», возглавляемая норвежским исследователем Фритьофом Нансеном в конце 1800-х годов, остается одной из самых замечательных и смелых научных экспедиций в истории. Целью было достичь Северного полюса — подвиг, который веками ускользал от исследователей из-за коварных условий замерзшего Северного Ледовитого океана.

В отличие от путешествия к Южному полюсу, которое требовало пересечения суши, достижение Северного полюса означало плавание по постоянно меняющемуся замерзшему океану. Льдины представляли постоянную угрозу, поскольку корабли сжимались и раздавливались, когда лед смыкался. Никто не мог найти способ преодолеть это препятствие, пока кораблекрушение на российской стороне Арктики не привело к открытию течения, которое текло с российской стороны на канадскую.

Нансен вместе с шотландским кораблестроителем Колином Арчером спроектировали революционный корабль под названием «Фрам», способный выдержать давление льда. Корабль был построен в виде деревянной вазы для фруктов, округлой формы и с выдвижным рулем. Он был полностью сделан из массива дуба и спроектирован так, чтобы подниматься вверх при сдавливании льдом, позволяя ему плавать на поверхности и уноситься течением к Северному полюсу.

Экипаж отправился в путь с припасами пятилетнего запаса и ждал, пока лед доставит их к месту назначения. Однако через полтора года они поняли, что сбились с курса и вряд ли достигнут Северного полюса. Нансен и его спутник решили идти к полюсу, но движение льда не позволило продвинуться вперед. В конце концов им пришлось повернуть назад и найти путь обратно к цивилизации.

Несмотря на то, что экспедиция «Фрама» не достигла своей конечной цели, она была революционной в своем подходе и научном вкладе. Экипаж собрал ценные данные об арктических льдах, которых никто больше не получал в течение столетия. Сегодня их измерения все еще используются в научных исследованиях.

В 2019 году экспедиция MOSAIC попыталась совершить аналогичное путешествие к «Фраму», используя в качестве ориентира данные, собранные командой Нансена. Хотя ледовые условия со временем изменились, научная ценность экспедиции «Фрама» остается значительной.

Смелость, научная строгость и присущая экспедиции «Фрама» глупость делают ее замечательной главой в истории исследований. Это служит свидетельством человеческого любопытства и желания раздвигать границы, даже перед лицом невзгод.

источники:

– Музей Фрама, Осло, Норвегия.

– Королевское географическое общество