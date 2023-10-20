Первые миоценовые окаменелости в Восточной Африке проливают свет на эволюционную историю

Международная группа исследователей, в том числе Программа геохронологии и геологии Национального центра исследований в области эволюции человека (CENIEH), сделала захватывающее открытие в Восточной Африке. В статье, опубликованной в журнале iScience, команда сообщает об обнаружении первых окаменелостей млекопитающих миоцена в Национальном парке Горонгоса в Мозамбике, важном месте для понимания эволюции африканских экосистем и ее влияния на линию гомининов.

Исследование, проведенное доктором Сусаной Карвальо из Оксфордского университета, является частью проекта палео-приматов Горонгоса, целью которого является защита биоразнообразия и содействие развитию местного сообщества. Среди находок команды — ископаемые зубы миоценового периода, который длился от 5 до 23 миллионов лет назад и сыграл решающую роль в происхождении африканских обезьян.

Кроме того, исследователям удалось определить радиометрические даты геологической формации под названием Мазамба, реконструировать палеорастительность в регионе на основе педогенных карбонатов и ископаемых лесов, а также описать различные окаменелости, в том числе морских позвоночных и беспозвоночных, рептилий, наземных млекопитающих и ископаемых лесов из прибрежные палеообстановки. Примечательно, что они обнаружили новый вид гигантского дамана весом от 124 до 153 килограммов.

Это новаторское исследование дает ценную информацию о ранее неисследованном африканском регионе. Марк Сиер, научный сотрудник CENIEH и научный сотрудник Марии Склодовской-Кюри в Утрехтском университете, подчеркивает важность исследования, заявляя: «Это исследование открывает совершенно новый взгляд на африканский регион, который до сих пор был палеонтологически пустым». В настоящее время Сиер исследует влияние орбитальных циклов на отложения в Восточной Африке в рамках своего текущего проекта.

В целом, открытие этих миоценовых окаменелостей в Восточной Африке способствует нашему пониманию эволюционной истории региона и проливает свет на процессы, которые сформировали африканские экосистемы и повлияли на развитие гомининов. Исследования, проведенные в национальном парке Горонгоса, подчеркивают важность палеонтологических исследований для усилий по сохранению и инициатив по развитию сообщества.

источники:

Рене Бобе и др., Первые окаменелости миоцена из прибрежных лесов на юге Восточно-Африканского разлома, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107644.

Предоставлено CENIEH

Образец цитирования:

Первые окаменелости миоцена из прибрежных лесов на юге Восточно-Африканского разлома (2023 октября 20 г.)

извлечен 20 Октябрь 2023

с https://phys.org/news/2023-10-miocene-fossils-coastal-woodlands-southern.html.