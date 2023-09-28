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Гибрид собаки и лисицы, обнаруженный в Бразилии, подчеркивает обеспокоенность по поводу популяций диких животных

ByВики Ставропулу

сентябрь 28, 2023
Гибрид собаки и лисицы, обнаруженный в Бразилии, подчеркивает обеспокоенность по поводу популяций диких животных

Недавнее обнаружение гибрида собаки и лисы, известного как «догксим», в Бразилии вызвало обеспокоенность по поводу воздействия, которое домашние собаки могут оказать на популяции диких животных и их выживание. До сих пор учёные считали, что скрещивание собак и лисиц невозможно. Однако идентификация этого гибрида позволяет предположить, что их родство может быть более близким, чем считалось ранее.

Гибрид собаки и лисы был впервые замечен, когда его сбила машина и отвезли в центр реабилитации диких животных. Сотрудники учреждения заметили у существа сочетание физических и поведенческих характеристик. Хотя у него были черты лисьи, такие как стоячие уши и предпочтение поедания мелких млекопитающих, его лай напоминал лай собаки. Генетическое тестирование подтвердило, что гибрид возник в результате спаривания самки пампасной лисицы и самца домашней собаки, что сделало это первым задокументированным случаем гибрида собаки и лисы.

Гибридизация происходит, когда два вида спариваются и производят потомство со смешанным генетическим происхождением. Обычно животные спариваются только с представителями своего вида, но иногда могут встречаться гибриды. Генетическая совместимость между видами, а также их поведенческое и анатомическое сходство играют роль в успешной гибридизации.

Хотя некоторые гибриды, такие как мулы и лигеры, являются результатом вмешательства человека, естественная гибридизация также происходит в дикой природе. Исследования показывают, что около 25% видов растений и 10% видов животных пострадали от скрещивания. Гибриды могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Они могут способствовать эволюции новых видов и способствовать адаптации, но они также могут представлять угрозу для уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения популяций, снижая их приспособленность и вызывая генетические аномалии.

Открытие гибрида собаки и лисицы служит напоминанием об усиливающемся контакте между дикими и домашними видами, возможно, из-за вторжения человеческих поселений в естественную среду обитания. Такое взаимодействие может привести к передаче болезней и повлиять на биоразнообразие. Мониторинг взаимодействия между различными видами имеет решающее значение для защиты уязвимых популяций и поддержания биоразнообразия.

Хотя гибрид собаки и лисы является уникальным случаем, он подчеркивает важность понимания потенциальных последствий взаимодействия наших собак с природой. Хотя генетическое расстояние между собаками и лисами делает создание гибридов собаки и лисицы маловероятным, это открытие служит напоминанием о том, что наши домашние животные оказывают влияние на популяции диких животных.

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By Вики Ставропулу

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