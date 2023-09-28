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Открытие гибрида собаки и лисы вызывает обеспокоенность по поводу воздействия домашних собак на дикую природу

ByРоберт Эндрю

сентябрь 28, 2023
Открытие гибрида собаки и лисы вызывает обеспокоенность по поводу воздействия домашних собак на дикую природу

Недавнее открытие в Бразилии гибрида собаки и лисы, известного как «догксим», вызвало интерес среди ученых и вызвало обеспокоенность по поводу влияния наших домашних собак на популяции диких животных. Это уникальное существо, представляющее собой помесь самки пампасной лисицы и самца домашней собаки, бросает вызов предыдущему убеждению, что собаки и лисы не могут размножаться.

Догксима нашли после того, как его сбила машина, и доставили в центр реабилитации диких животных. Сотрудники заметили его своеобразное сочетание физических и поведенческих характеристик. Обладая лисьими чертами, такими как стоячие уши и предпочтение поедания мелких млекопитающих, но с собачьим лаем, этот гибрид остается любопытным случаем, подтвержденным генетическим тестированием.

Гибридизация происходит, когда два вида спариваются и производят потомство со смешанным генетическим происхождением. Обычно животные спариваются внутри своего вида. Генетическая несовместимость, определяемая различиями в числе хромосом и репродуктивном поведении, обычно препятствует успешной гибридизации. Однако когда спариваются близкородственные виды, такие как собаки и волки, вероятность успешной гибридизации увеличивается из-за их генетического сходства.

Хотя многие гибриды бесплодны и не представляют угрозы для родительских видов, некоторые гибриды могут превзойти свои родительские виды и со временем заменить их. Это особенно касается исчезающих видов с уязвимыми популяциями. Обнаружение гибрида собаки и лисицы подчеркивает растущий контакт между домашними и дикими видами из-за того, что населенные пункты посягают на естественную среду обитания. Этот контакт может привести к передаче болезней и потенциальному нарушению биоразнообразия.

Важно отслеживать взаимодействие между различными видами для защиты уязвимых или малопопуляционных видов. Хотя маловероятно, что гибриды собаки и лисицы станут обычным явлением из-за генетической дистанции между двумя видами, это открытие служит напоминанием о неожиданных последствиях, которые могут возникнуть в результате взаимодействия наших собак с дикой природой. Влияние домашних собак на популяции диких животных требует дальнейших исследований и рассмотрения.

источники:
- Разговор

By Роберт Эндрю

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