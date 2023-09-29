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Наука

Последнее суперлуние года освещает небо

ByРоберт Эндрю

сентябрь 29, 2023
Последнее суперлуние года освещает небо

Последняя суперлуна в году осветит ночное небо сегодня вечером, предоставив наблюдателям за звездами захватывающее зрелище. Это знаменует собой конец серии из четырех суперлуний в 2023 году, два из которых придутся на июль.

Суперлуна, также известная как перигей-сизигий, относится к полнолунию или новолунию, которое совпадает с самым близким приближением Луны к Земле по ее эллиптической орбите. В это время луна кажется больше и ярче, чем обычно.

Ожидается, что сегодняшняя суперлуна ярко сияет в 18:45 по британскому стандартному времени, очаровывая наблюдателей за небом своим сияющим сиянием. Когда Луна приблизится к Земле, ее яркость увеличится, создавая завораживающее небесное зрелище.

События Суперлуны стали долгожданными и привлекают энтузиастов со всего мира. Это уникальное явление дает редкую возможность вблизи увидеть красоту и величие нашего небесного спутника.

Хотя научная значимость суперлуний все еще остается предметом изучения, их визуальное воздействие неоспоримо. Гигантский светящийся шар в небе издавна очаровывал и вдохновлял людей, питая воображение поэтов, художников и мечтателей на протяжении всей истории.

Обязательно сделайте пометку в своем календаре и найдите чистое место, чтобы посмотреть на небо сегодня вечером, когда появится последняя суперлуна в году. Это захватывающий опыт, напоминающий нам о чудесах и тайнах Вселенной.

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Определения:
– Суперлуние: полнолуние или новолуние, которое совпадает с самым близким приближением Луны к Земле по ее эллиптической орбите.
– Перигей-сизигий: термин, используемый для описания выравнивания Луны с Землей и Солнцем, что приводит к полнолунию или новолунию.

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By Роберт Эндрю

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