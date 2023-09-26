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Редкая серия из четырех суперлуний 2023 года подходит к концу в эту пятницу

ByВики Ставропулу

сентябрь 26, 2023
Редкая серия из четырех суперлуний 2023 года подходит к концу в эту пятницу

Резюме:

В эту пятницу вечером ознаменует конец редкого явления четырех суперлуний в 2023 году. Суперлуны, представляющие собой полнолуния, которые кажутся больше и ярче, чем обычно, очаровали наблюдателей за небом по всему миру. Это будет последняя возможность наблюдать суперлуну до сентября 2024 года.

Суперлуния происходят, когда полная Луна выравнивается с ближайшей точкой на своей эллиптической орбите вокруг Земли, известной как перигей. В результате луна кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем обычное полнолуние.

Феномен суперлуний в последние годы приобрел популярность, привлекая как любителей, так и профессиональных астрономов. Эти небесные явления представляют собой визуальное зрелище, которое очаровывает наблюдателей и открывает уникальные возможности для фотографирования и наблюдения за звездами.

Хотя суперлуны не имеют научного значения, они способствуют общественному интересу к астрономии и вдохновляют людей приобщиться к чудесам Вселенной. Многие энтузиасты с нетерпением ждут этих событий как способа оценить красоту и величие космоса.

Важно отметить, что, хотя суперлуны создают потрясающие визуальные впечатления, их влияние на приливы и окружающую среду Земли минимально. Вопреки распространенному мнению, суперлуны не вызывают стихийных бедствий или существенных изменений в поведении человека.

Итак, обязательно отметьте свои календари и воспользуйтесь возможностью стать свидетелем последнего суперлуния 2023 года в эту пятницу. Не забудьте запечатлеть это небесное чудо через свой объектив или просто найдите минутку, чтобы полюбоваться красотой ночного неба.

Определения:
– Суперлуние: полнолуние, которое совпадает с самым близким приближением Луны к Земле, из-за чего она кажется больше и ярче, чем обычно.
– Перигей: точка эллиптической орбиты Луны, ближайшая к Земле.

источники:
– Статья Уильяма Хантера для Mailonline.

By Вики Ставропулу

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