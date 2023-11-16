Удивительная скорость жизни растений: изучение самых быстрых в природе растений, распространителей и хищников

Растения часто ассоциируются со спокойным, медленным ростом, но на самом деле все гораздо более динамично. Наша планета является домом для разнообразной флоры, которая демонстрирует поразительную скорость в своем развитии, распространении и тактике хищничества. Давайте отправимся в путешествие, чтобы открыть для себя самые быстрые растения на Земле: от чудес быстрого роста до взрывных распространителей и проворных водных хищников.

Быстрый рост: бамбук против ряски

Согласно Книге рекордов Гиннеса, бамбук уже много лет удерживает звание самого быстрорастущего растения в мире. Сообщалось, что некоторые виды бамбука растут со скоростью 0.00003 километра в час, прибавляя к своей высоте впечатляющие 91 сантиметр каждый день. Однако недавние исследования представили нового претендента: ряску.

Ряска, включающая в себя различные виды водных растений рода Wolffia, в том числе самое маленькое цветущее растение в мире, обладает беспрецедентной скоростью. Один из таких видов, W. microscopeca, удваивает свой размер за невероятные 29.3 часа. Родом из Индии, эти крошечные растения имеют потенциал для выращивания в «космических садах» из-за неожиданно высокого содержания белка.

Так что же заставляет ряску так быстро расти? Исследователи полагают, что секрет заключается в меньшем количестве генов, регулируемых циклами света и темноты, по сравнению с другими растениями. Избегая этих механизмов регулирования роста, ряска может сосредоточиться исключительно на неконтролируемом, ускоренном росте. Он игнорировал другие гены, связанные с развитием и защитой корней, направляя свою энергию на стремление к быстрому расширению.

Взрывное распространение: сфагновые мхи

Хотя сфагновые мхи играют жизненно важную роль в формировании торфяников, они не являются просто пассивными участниками. Эти мхи обладают механизмом взрывного распространения через споровые капсулы. Летом эти капсулы высыхают и сжимаются, создавая достаточное давление, чтобы лопнуть и выбросить споры в окружающую среду.

Исследователи Джоа Эдвардс и Дуайт Уитакер во время исследования наблюдали невероятную скорость распространения спор сфагнума. Менее чем за 0.01 миллисекунды крышка, закрывающая капсулу, отлетает. Сами споры испытывают первоначальное ускорение в 36,000 XNUMX g, что превосходит силу перегрузки, возникающую во время запуска космического корабля. Такое взрывное распространение обеспечивает распространение и выживание сфагновых мхов.

Быстрое хищничество: водные пузырчатки

Хотя идея вымышленных триффидов остается ограниченной научной фантастикой, существуют плотоядные растения, которые демонстрируют впечатляющую скорость в поимке добычи. Водяные пузырчатки превосходят даже знаменитую венериную мухоловку по своей тактике молниеносного хищничества. Эти водные растения питаются мелкой добычей, от личинок насекомых до молодых головастиков, и делают это с поразительной быстротой.

В исследовании, проведенном в 2017 году, использовались высокоскоростные камеры для наблюдения за пузырчаткой южной (Utricularia australis) в действии. Было обнаружено, что это хищное растение может засасывать свою добычу со скоростью до 4 метров в секунду, а ускорение достигает поразительных 2,800 g. После срабатывания весь процесс открытия пузыря, похожего на люк, захвата добычи и закрытия двери происходит в среднем за 9 миллисекунд. Такая сила является свидетельством грозной природы этих растений.

Растения, похоже, обладают врожденной способностью к быстрым действиям, которые часто остаются незамеченными. От удивительных темпов роста ряски до взрывного распространения сфагновых мхов и молниеносного хищничества водных пузырчаток — эти замечательные растения служат напоминанием о том, что природа полна впечатляющих чудес.

FAQ

Вопрос: Могут ли растения действительно расти с такой скоростью?

Ответ: Да, некоторые растения эволюционировали и стали расти с поразительной скоростью. Например, ряска может удвоить свой размер менее чем за 30 часов.

Вопрос: Почему ряска растет так быстро?

Ответ: У ряски меньше генов, регулируемых циклами света и темноты, что позволяет им расти бесконтрольно и значительно ускоренными темпами.

Вопрос: Как мхи-сфагнумы распространяют свои споры?

Ответ: Сфагновые мхи обладают взрывным распространением. Высыхание и сжатие капсул со спорами оказывают давление, что приводит к разрыву капсулы и высвобождению спор.

Вопрос: Действительно ли плотоядные растения так быстро ловят добычу?

Ответ: Да, водные пузырчатки были замечены в захвате добычи со скоростью до 4 метров в секунду, с заметным ускорением в 2,800 g. Процесс происходит в течение миллисекунд.