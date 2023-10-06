Сложность и разнообразие эукариот: недавние открытия проливают свет на эволюционные взаимоотношения

Эукариоты охватывают широкий спектр организмов, от животных и растений до грибов и протистов. Недавние исследования позволили по-новому взглянуть на историю эволюции и характеристики этих организмов, обеспечивая более глубокое понимание их взаимоотношений и уникальных способностей.

Одно потрясающее открытие, опубликованное Э. Хехенбергером и др. в Журнале эукариотической микробиологии, предполагает идентификацию двух новых симбионтов Парабазалии. Назван Snyderella spp. и Daimonympha gen. ноября эти симбионты были обнаружены у южноамериканских термитов Rugitermes. Самым интригующим аспектом этих симбионтов является их уникальная клеточная структура, включающая вращающуюся «голову». Это открытие предполагает параллельную эволюцию этой увлекательной особенности.

Кроме того, исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology С. Хессом и соавт. представляет природный тороидальный микропловец с вращающимся эукариотическим жгутиком. Этот необычный организм демонстрирует сложные механизмы движения, присущие эукариотам, что еще больше способствует нашему пониманию их замечательных способностей к передвижению.

В отдельном исследовании, опубликованном в Журнале эукариотической микробиологии, К. Мор, А.Г.Б. Симпсон и С. Хесс описывают два новых морских вида Placopus. Эти виды обладают уникальной способностью перфорировать теку Tetraselmis, тем самым расширяя наше понимание динамики хищник-жертва в морской среде.

В дополнение к знаниям об истории эволюции ризарии в «Журнале эукариотической микробиологии» представлено обсуждение Sericomyxa perlucida gen. и др. nov., культивируемый представитель самой глубоковетвистой линии амеб вампиреллид. Это открытие подчеркивает важность изучения глубоко разветвленных линий и расширяет наше понимание ризарии.

Эти исследования, опубликованные в таких уважаемых журналах, как «Тенденции в экологии и эволюции», «Журнал эукариотической микробиологии» и «Природная микробиология», служат примером непрерывных усилий по разгадке сложностей эукариотического разнообразия и эволюции. Раскрывая взаимоотношения между различными группами эукариот и проливая свет на их уникальные характеристики и способности, эти открытия углубляют наше понимание удивительной сложности жизни на Земле.

источники:

– Новое дерево эукариот. Ф. Бурки и др. Тенденции экологии и эволюции. Том. 35 января 2024 г., с. 43.

– Новые симбионты Parabasalia Snyderella spp. и Daimonympha gen. ноябрь от южноамериканских термитов Rugitermes и параллельная эволюция клетки с вращающейся «головой». Э. Хехенбергер и др. Журнал эукариотической микробиологии. Том. 70, сентябрь-октябрь. 2023, е12987.

– Естественный тороидальный микропловец с вращающимся эукариотическим жгутиком. С. Хесс и др. Природная микробиология. Том. 4 октября 2019 г., с. 1620.

– Два новых морских вида Placopus (Vampyrellida, Rhizaria), прободающих теку Tetraselmis (Chlorodendrales, Viridiplantae). К. Мор, А.Г.Б. Симпсон и С. Хесс. Журнал эукариотической микробиологии: Том. 66, июль-август. 2019, с. 560.

– Описание морского хищника Sericomyxa perlucida gen. и др. nov., культивируемый представитель наиболее глубоковетвистой линии амеб вампиреллид (Vampyrellida, Rhizaria). К. Мор, А.Г.Б. Симпсон и С. Хесс. Журнал эукариотической микробиологии. Том. 68, ноябрь-декабрь. 2021, е12864.