Расширяющаяся Вселенная: раскрыта круговая карта

Иллюстратор Пабло Карлос Будасси создал увлекательную круговую карту, раскрывающую необъятность Вселенной. На этой сложной карте изображена Солнечная система в центре, а масштаб постепенно уменьшается к внешним краям, чтобы продемонстрировать самые отдаленные и колоссальные структуры в пределах наблюдаемой сферы Вселенной.

Творение Будасси не только ошеломляет визуально, но и служит напоминанием о впечатляющих просторах космоса. Помещая Солнечную систему в центр, карта подчеркивает наше положение во Вселенной, позволяя нам оценить масштаб и величину небесных тел и структур за пределами нашего планетарного соседства.

Для тех, кто очарован художественным изображением Будасси, на его веб-сайте доступны дополнительные изображения вселенной. Посетители могут изучить другие гравюры, плакаты и продукцию, демонстрирующие его уникальные художественные интерпретации космоса.

Глядя на эту круглую карту, мы вспоминаем о своем скромном месте в великом гобелене Вселенной. Оно вызывает чувство удивления и любопытства, побуждая нас глубже исследовать глубины космического пространства. На этом огромном пространстве нас ждут открытия бесчисленные чудеса, а карта Будасси служит воротами в это космическое путешествие.

Определения:

– Наблюдаемая Вселенная: область Вселенной, видимая нам с Земли, ограниченная скоростью света и возрастом Вселенной.

– Солнечная система: система, состоящая из звезды, такой как Солнце, и планет, лун, астероидов и комет, вращающихся вокруг нее.

источник:

– Информация предоставлена ​​Пабло Карлосом Будасси.