Исследование ранних лет Вселенной: наблюдательная космология и радиоэксперименты

Синтия Чанг, доцент кафедры физики Университета Макгилла, всегда любила работать руками. Эта страсть привела ее в область наблюдательной космологии, где она изучает происхождение и развитие космоса, собирая данные о ранних годах существования Вселенной.

Путешествие Чан в наблюдательную космологию началось, когда она посетила лабораторию Калифорнийского технологического института во время подачи заявления в аспирантуру. Ее сразу же увлекло вакуумное оборудование и криостаты, и она поняла, что хочет заняться этой областью. После получения докторской степени она присоединилась к научной группе телескопа «Планк» для изучения космического микроволнового фона (CMB). Однако Чан хотела поработать над созданием собственного инструмента.

Обдумывая свои дальнейшие шаги, Чан провела год на Южном полюсе в качестве учёного, перезимовавшего на Южнополярном телескопе. Во время своего пребывания там она заинтересовалась космическими радиоволнами и перешла от изучения космических микроволн к космическим радиоволнам. Сейчас Чан сосредоточен на создании, развертывании и эксплуатации инструментов, которые могут обнаруживать радиосигналы ключевых эпох ранней Вселенной, в частности, темных веков и космического рассвета.

Темные века относятся к тому времени, когда Вселенная в основном состояла из нейтрального газообразного водорода. Космический рассвет произошел несколько позже, когда образовались первые звезды. Эти эпохи сложно наблюдать, поэтому исследователям приходится отправляться в отдаленные места на Земле, чтобы минимизировать вмешательство со стороны остального космоса.

Созданные вручную инструменты Чанга призваны уловить свет первого космического восхода солнца и темных веков, предшествовавших ему. В настоящее время только одна команда под названием EDGES сообщила о потенциальных наблюдениях эпохи космического рассвета, но их результаты все еще нуждаются в подтверждении или опровержении с помощью других инструментов.

В интервью Quanta Чан рассказывает о своем опыте на Южном полюсе, особенностях своей работы в области наблюдательной космологии и волнении, связанном с разгадкой загадок посредством научных исследований.

Определения:

Наблюдательная космология: Изучение происхождения, структуры и эволюции Вселенной посредством сбора и анализа данных наблюдений.

Космический микроволновый фон (CMB): Реликтовое излучение Большого взрыва, которое используется для изучения ранней Вселенной.

Космические темные века: Период ранней Вселенной, когда Вселенная в основном состояла из нейтрального газообразного водорода, в результате чего небо было темным, лишенным звезд и галактик.

Космический рассвет: Эпоха, когда начали формироваться первые звезды, ознаменовавшая конец темных веков. Эти ранние звезды отличались от звезд, наблюдаемых в современной Вселенной.

21-сантиметровая линия: Особая длина волны радиоизлучения, излучаемая атомами водорода, которую можно использовать для изучения различных эпох в истории Вселенной.

источники:

Источник: Журнал «Кванта».

Источник изображения: Unsplash