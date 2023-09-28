Скрытый удар: обнаружение скрытых метеоритных кратеров на Земле

Солнечная система полна свидетельств жестоких столкновений и ударов метеоритов. Однако на Земле эти знаки зачастую редки и малозаметны. В отличие от Луны или Меркурия, кратеры Земли были стерты естественными процессами, такими как ветер, вода и тектоника плит. Некоторые кратеры погружены в земную кору, а другие остаются скрытыми под ледяными щитами, водоемами или слоями отложений. Это до недавнего времени затрудняло обнаружение и изучение кратеров на нашей планете.

Ученые разработали несколько методов выявления и подтверждения наличия кратеров. Одним из наиболее надежных индикаторов является наличие шокового кварца, который представляет собой тип породы, демонстрирующий признаки внезапного повышения давления, обычно вызванного ударом. Еще одним характерным признаком является образование конусов разлета, конусообразных образований, которые встречаются только в местах ударов. Кроме того, открытие полиморфов высокого давления, микроскопических зерен горных пород с измененной кристаллической структурой, еще раз подтверждает наличие кратера.

Несмотря на трудности, исследователям удалось обнаружить на Земле множество скрытых метеоритных кратеров. Вот несколько ярких примеров:

1. Кратер ледника Гайавата. Этот кратер диаметром 31 километр, скрытый подо льдом толщиной в километр на северо-западе Гренландии, оставался неоткрытым до 2018 года. Считается, что удар произошел примерно 58 миллионов лет назад и является самым северным из известных кратеров.

2. Метеоритный кратер Чесапикского залива. Этот массивный метеоритный кратер, скрытый под сотнями метров осадков, был обнаружен в 1983 году. Удар, произошедший около 35 миллионов лет назад, вызвал цунами, которые достигли Европы и повлияли на формирование Чесапикского залива.

3. Бассейн Садбери. Этот разрушенный кратер, образовавшийся 1.8 миллиарда лет назад в Онтарио, Канада, является одним из крупнейших мест удара на Земле. Удар кометы вызвал подъем расплавленной породы из мантии в бассейн, а выбросы разлетелись по всему миру.

4. Чиксулуб, убийца динозавров. Ударный кратер Чиксулуб, расположенный у побережья Мексики, образовался в результате падения астероида, ответственного за вымирание динозавров. Этот бассейн диаметром 180 километров был обнаружен спустя десять лет после того, как ученые обнаружили слой внеземного материала, подтвердив связь удара с событием массового вымирания.

5. Надир. Погребенный под почти полукилометровым слоем отложений, этот кратер возле подводной горы Надир у побережья Западной Африки был обнаружен в 2020 году. Он образовался примерно в то же время, что и удар Чиксулуб, и вызывает вопросы о возникновении множественных столкновений с астероидами. .

6. Кратер Илань. Кратер Илань, обнаруженный в лесах Китая в 2021 году, представляет собой частичные остатки довольно недавнего удара, который, по оценкам, произошел примерно от 46,000 53,000 до 100,000 XNUMX лет назад. В настоящее время это крупнейший известный кратер возрастом менее XNUMX XNUMX лет.

7. Метеоритное вино. На юге Франции, во впадине шириной 200 метров, находится винодельня под названием «Domaine du Météore». Первоначально это считалось шуткой, но считается, что это результат падения метеорита.

Исследование скрытых метеоритных кратеров дает ценную информацию об истории космических бомбардировок Земли. Эти открытия подчеркивают динамизм нашей планеты и важную роль, которую воздействия сыграли в формировании ее поверхности и экосистем.

источники:

– Джонсон, Б. (2021). Интервью с Брэндоном Джонсоном, доцентом кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью.

– Геологический журнал. (2020). Ударные сооружения на Земле. JSTOR, Геологический журнал, 128 (6), 691–694.