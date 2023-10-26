Новые идеи о самосознании Петуха: тест за зеркалом

Петухи — это больше, чем просто кудахтанье и машины для яйцекладки. Недавнее исследование, проведенное исследователями из университетов Бонна и Бохума совместно с Медицинской школой MSH в Гамбурге, предполагает, что петухи обладают способностью узнавать себя в зеркале. Однако успех этого самораспознавания зависит от различных экспериментальных условий. Это интригующее открытие не только проливает свет на когнитивные способности петухов, но и имеет более широкое значение для понимания самосознания у других видов животных. Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, бросает вызов нашему традиционному пониманию поведения кур.

Идея проведения зеркальных тестов на цыплятах родилась в результате сотрудничества ученых и профессора, доктора наук Онура Гюнтюркуна с кафедры биопсихологии Рурского университета в Бохуме. В тесте на метку на голову животного наносится цветная метка, которую можно увидеть только в зеркале. Если животное исследует отмеченную область, увидев свое отражение, это считается свидетельством самопознания. Однако не все животные демонстрируют такое поведение, что вызывает вопросы о достоверности теста.

В поисках более экологически значимого подхода исследователи решили объединить зеркальный тест с естественным поведением петухов. Известно, что петухи издают тревожные сигналы при присутствии хищника, предупреждая своих сородичей об опасности. Исследователи создали тестовую арену и проецировали изображение хищной птицы на одно отделение, проверяя, будут ли петухи издавать сигналы тревоги в присутствии отраженного изображения наряду со стимулом хищника.

Удивительно, но результаты показали, что петухи издают значительно меньше сигналов тревоги, когда сталкиваются со своим зеркальным отражением, по сравнению с представителями своего вида. Это говорит о том, что петухи, возможно, узнали себя в зеркале и поняли, что отраженный образ не принадлежит сородичу. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту интерпретацию и изучить альтернативные объяснения.

Это исследование бросает вызов традиционному представлению о курах как о животных, движимых инстинктами, и подчеркивает их потенциал самосознания. Изучая поведение петухов в более экологически значимом контексте, исследователи предоставили ценную информацию о когнитивных способностях этих удивительных существ. Это открывает новые возможности для изучения самопознания у других животных и углубления нашего понимания сознания за пределами человека.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос: Что такое зеркальный тест?

Зеркальный тест — это распространенный экспериментальный метод, используемый для определения того, могут ли животные узнавать себя в зеркале, демонстрируя самосознание. В этом тесте на тело животного наносят метку и наблюдают за его реакцией на метку при наблюдении за отражением в зеркале.

Вопрос: Что показало исследование петуха?

Исследование петухов, проведенное исследователями из университетов Бонна и Бохума, предоставило доказательства того, что петухи могут узнавать себя в зеркале. Тем не менее, петухи издавали меньше тревожных сигналов при столкновении со своим зеркальным отражением по сравнению с сородичами, что позволяет предположить, что необходимы дальнейшие исследования для уточнения их самопознания.

Вопрос: Почему исследование важно?

Это исследование бросает вызов распространенному мнению о том, что куры — простые животные, и подчеркивает их потенциал самосознания. Изучая поведение петухов в более экологически значимом контексте, исследование открывает новые возможности для понимания самопознания у животных и расширения наших знаний о сознании за пределами людей.