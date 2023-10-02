The Economist запускает саммит по космической экономике

The Economist проведет свой первый в истории саммит по космической экономике 11-12 октября в Лос-Анджелесе, Калифорния. Цель саммита – подчеркнуть потенциал и возможности, которые может предоставить космическая экономика. В мероприятии примут участие более 100 спикеров из различных секторов, включая космическую отрасль и другие, которые поделятся своими идеями о новой экономике за пределами мира на более чем 60 сессиях.

Темы, которые будут обсуждаться на саммите, включают устойчивость космических полетов, борьбу с космическим мусором, производство на орбите, наблюдение за Землей, а также долгосрочную коммерциализацию и исследование космоса. Цель состоит в том, чтобы поощрять сотрудничество и инновации для развития космической отрасли и реализации всего потенциала новой космической экономики.

Среди известных докладчиков на саммите - Питер Бек, президент и генеральный директор Rocket Lab; доктор Лори Лешин, директор Лаборатории реактивного движения НАСА; сэр Мартин Рис, Королевский астроном Соединенного Королевства; генерал-лейтенант Джон Э. Шоу из Космического командования США; и Дилан Тейлор, председатель и генеральный директор Voyager Space.

Саммит космической экономики предоставит лидерам коммерческого и государственного космического секторов платформу, где они смогут собраться вместе и поделиться идеями. Участники получат полезную информацию, которая поможет ускорить инновации в космической экономике.

«Сегодня космос – это дело каждого. Быстрое расширение отрасли открывает огромные возможности для сотрудничества во всех секторах», — сказала Хелен Понсфорд, руководитель отдела планирования торговых, технологических и отраслевых мероприятий журнала The Economist. «Мы очень рады, что Саммит по космической экономике будет способствовать важнейшим обсуждениям о реализации всего потенциала нового космоса».

Для получения дополнительной информации и деталей регистрации посетите официальный сайт Саммита космической экономики.

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источники:

- Экономист

- Официальный сайт Саммита космической экономики