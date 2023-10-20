Новое исследование, проведенное Отделом бизнес-исследований Школы бизнеса Лидса при Калифорнийском университете в Боулдере, показало, что университет оказал значительный экономический эффект во всем штате Колорадо, на общую сумму 4.3 миллиарда долларов в 2022–23 финансовом году. Это означает увеличение по сравнению с 3.3 миллиарда долларов в предыдущем году.

В исследовании были проанализированы различные факторы, которые способствовали экономическому влиянию CU Boulder. В университете работало в общей сложности 19,189 1.1 преподавателей, сотрудников и студентов, а совокупные расходы на зарплату и льготы составили 1.8 миллиарда долларов. Эта занятость создала прямой экономический эффект в размере XNUMX миллиарда долларов, включая не только зарплаты, но и расходы университета на товары и услуги от местных поставщиков.

Кроме того, косвенное и искусственное влияние CU Boulder, возникшее в результате исследований и передачи технологий, способствовало росту компаний и созданию рабочих мест, что привело к общему эффекту в 2.5 миллиарда долларов. Такие факторы, как инфляция, увеличение затрат на рабочую силу и улучшение качества данных с более подробными расходами, отнесенными к Колорадо, способствовали усилению экономического эффекта. Статус CU Boulder как крупнейшего экономического вкладчика в столичную статистическую зону Боулдера также демонстрирует его значение для местной экономики.

Кроме того, исследование показало, что расходы CU Boulder на исследования составили 643 миллиона долларов, в результате чего экономический вклад составил 1.2 миллиарда долларов. Расходы университета на неместных студентов и посетителей штата достигли 777 миллионов долларов, включая расходы на аренду, продукты, транспорт, уход за детьми, отдых и здравоохранение.

Прямые расходы CU Boulder в течение финансового года оценивались в 700 миллионов долларов, включая бюджетные затраты на строительные проекты. Примечательно, что проекты реконструкции Hellems Arts and Sciences и Открытого театра Мэри Риппон были одними из крупнейших проектов в CU Boulder.

Если принять во внимание общее экономическое воздействие всех кампусов и дочерних больниц системы Университета Колорадо, то общее воздействие по всему штату в 17.2–2022 финансовом году достигло впечатляющих 23 миллиарда долларов, что позволило создать в общей сложности 98,175 XNUMX рабочих мест, в основном в Боулдере, Денвер. и мегаполисы Колорадо-Спрингс.

Важно отметить, что исследование не учитывало влияние выпускников, пенсионеров, спорта или передачи технологий. Однако эти результаты подчеркивают значительный вклад CU Boulder в экономику штата и общее качество жизни.

источники:

– Отдел бизнес-исследований Школы бизнеса Калифорнийского университета в Лидсе.