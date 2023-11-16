Новый взгляд на происхождение гравитационных волн

В ранней Вселенной своеобразное явление, известное как «инфляция», сыграло ключевую роль в формировании космоса, каким мы его знаем. Этот необычайный процесс включал расширение Вселенной от крохотной точки до огромного пространства, которое мы наблюдаем сегодня. Углубляясь в область квантовой физики, ученые Китайской академии наук провели тщательный анализ данных о времени пульсаров за 15 лет, чтобы пролить свет на тонкости этого космического события.

Устойчивые данные получены из Североамериканской наногерцовой обсерватории гравитационных волн (NANOGrav), которая использует нетрадиционный подход для обнаружения гравитационных волн. Внимательно наблюдая за пульсарами – быстро вращающимися астрономическими объектами, которые часто сравнивают с небесными хранителями времени – исследователи могут различить тонкие сдвиги, вызванные этими неуловимыми волнами. Новаторская работа астрономов Рональда Хеллингса и Джорджа Даунса в 1983 году заложила основу для использования массивов пульсаров для исследования эффектов гравитационных волн.

Массивы синхронизации пульсаров, такие как NANOGrav, недавно добились значительных успехов в идентификации особого типа гравитационных волн, называемого стохастическим гравитационно-волновым фоном (SGWB). Аналогично космическому микроволновому фону, который проявляется в виде слабого свечения, отражающегося от ранней Вселенной, SGWB пронизывает обширное пространство космоса во всех направлениях. Вместо микроволн гравитационные волны искажают саму ткань пространства-времени — явление, которое можно обнаружить посредством тщательного наблюдения за соответствующими пульсарами. Любопытно, что некоторые источники этой космической деформации восходят к эпохе инфляции.

Среди различных теорий происхождения SGWB одна гипотеза привлекает значительное внимание. Названная «сверхмедленной» инфляцией, эта конкретная форма инфляции боролась с силами трения в ранней Вселенной, что привело к образованию кластерной материи, которая излучает сигналы SGWB, наблюдаемые NANOGrav и другими экспериментами с решеткой синхронизации пульсаров. Тем не менее, альтернативные объяснения сохраняются, и одним из таких претендентов является концепция использования сверхмассивных двойных черных дыр в качестве потенциальных источников интригующих открытий ОТА.

Чтобы разгадать загадку происхождения SGWB, Бо Му и его коллеги из Китайской академии наук опубликовали предварительную статью об arXiv, которая ожидает экспертной оценки. Это новаторское исследование охватывает данные, накопленные NANOGrav за 15 лет и собранные с различных телескопов консорциума. Их анализ показывает, что наблюдения более точно согласуются с предсказаниями инфляции USR, чем с другими потенциальными источниками, такими как двойные черные дыры или «столкновение пузырей космологического фазового перехода».

Сопоставление эмпирических данных с теоретическими моделями представляет собой жизненно важное занятие в области теоретической физики. Это исследование представляет собой ценный шаг на пути к пониманию новой физики, лежащей в основе гравитационных волн. Если предположить, что он успешно пройдет процесс рецензирования, ожидается, что многочисленные последующие исследования будут глубже погружаться в разгадку происхождения впечатляющего мира гравитационных волн.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое инфляция в ранней Вселенной?

Инфляция относится к процессу в ранней Вселенной, когда она быстро расширялась от бесконечно малой точки до своих нынешних огромных размеров.

Что такое массивы синхронизации пульсаров?

Массивы синхронизации пульсаров (PTA) — это системы, которые используют точные измерения времени нескольких пульсаров для обнаружения гравитационных волн.

Что такое фон стохастических гравитационных волн (SGWB)?

Фон стохастических гравитационных волн подобен космическому микроволновому фону и представляет собой постоянное свечение, исходящее из ранней Вселенной. Однако вместо микроволн оно состоит из гравитационных волн, исходящих во всех направлениях.

Что такое сверхмедленная инфляция (USR)?

Инфляция со сверхмедленным вращением — это особый тип инфляции, который сопротивлялся силам трения в ранней Вселенной, что приводило к образованию кластерной материи, которая генерирует сигналы SGWB, наблюдаемые с помощью временных решеток пульсаров.

Каковы потенциальные альтернативные источники фона гравитационных волн?

Помимо сверхмедленной инфляции, в качестве потенциального альтернативного источника для результатов исследований временных решеток пульсаров были предложены вдохновляющие сверхмассивные двойные черные дыры.