Влияние дождевых червей на выветривание почвы

В недавнем исследовании исследователи из Стэнфордского университета изучили роль дождевых червей в процессах выветривания почвы. Дождевые черви известны своей способностью расщеплять органический материал и осадочные зерна, что делает их ценными для садоводства и компостирования. По словам Адриана Уэкетта, аспиранта почвоведения в Стэнфорде, дождевые черви поглощают зерна почвы и сохраняют самые крупные из них в желудках, способствуя расщеплению почвы и высвобождению питательных веществ.

Однако, хотя дождевые черви могут быть полезны в контролируемой среде, они могут представлять угрозу при попадании в естественные экосистемы. Их деятельность может влиять на почвенные процессы, такие как удержание органических веществ и питательных веществ, а также инфильтрация воды и химические реакции. Кроме того, дождевые черви способствуют круговороту углекислого газа, расщепляя органические материалы и выделяя углекислый газ в атмосферу.

Исследовательская группа провела исследование в национальном лесу Эль-Юнке в Пуэрто-Рико, изучая изменения размеров отложений в толще почвы, где присутствовали дождевые черви. Они обнаружили, что участки, где зарываются дождевые черви, имеют меньший средний размер частиц, что указывает на значительное влияние на текстуру почвы. Фактически, зерна кварца в зоне червячной биотурбации были почти на 50% меньше, чем зерна без червячной активности.

Это исследование является первым, в котором изучается разрушение кремнезема, вызванное червями, в почвах на месте. По оценкам исследователей, дождевые черви способствуют примерно 2% общего выветривания почв Эль-Юнке. Однако это считается консервативной оценкой, поскольку дождевые черви потенциально могут быть более существенным механизмом выветривания, чем предполагалось первоначально.

Распространение дождевых червей на новые территории может привести к усилению темпов выветривания. Было замечено, что дождевые черви проникают в леса северных широт, которые исторически были свободны от червей. Команда изучила профили почвы на Аляске, в Миннесоте, Финляндии и Швеции, наблюдая изменения среднего размера частиц в районах, куда недавно вторглись дождевые черви.

Хотя отдельные дождевые черви могут вызывать небольшие изменения, совокупный эффект деятельности дождевых червей на выветривание почвы значителен. Понимание влияния дождевых червей на динамику выветривания почвы имеет решающее значение для прогнозирования и управления почвенными процессами в различных экосистемах.

источник:

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– Предоставлено Геологическим обществом Америки.

Образец цитирования:

Физика.орг. (2023, 17 октября). Эффект дождевого червя: разгадка динамики выветривания почвы. Получено из [ссылка будет добавлена ​​после отправки]