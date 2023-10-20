Загадочный элемент найден в искрах древней лавы Теория утечки из ядра Земли

Ученые сделали загадочное открытие после обнаружения загадочного элемента в древней лаве, что привело к появлению теорий о утечке ядра Земли. Исследование потоков лавы возрастом 62 миллиона лет на острове Баффина в канадском Арктическом архипелаге выявило необычно высокие уровни гелия-3, редкого изотопа, связанного с внутренней работой нашей планеты. Результаты, опубликованные в журнале Nature, вызвали бурные дебаты среди исследователей и экспертов.

Исследовательская группа, состоящая из геохимиков из Океанографического института Вудс-Хоул и Калифорнийского технологического института, собрала данные древних потоков лавы на Баффиновом острове. Они обнаружили, что на суше содержится самое высокое соотношение гелия-3, гелия-4 и другого изотопа, когда-либо обнаруженного в земных вулканических породах. Это привлекло значительное внимание, поскольку обнаружение таких высоких уровней гелия-3 в неастрономическом месте имеет большое значение.

Гелий-3 чрезвычайно редок из-за своей природы. Достигнув поверхности, он уходит в атмосферу и рассеивается в космосе. Поэтому, если гелий-3 будет обнаружен на поверхности, вполне вероятно, что он произошел из ядра Земли. Это открытие потенциально может предоставить физические примеры материала ядра, бросая вызов предыдущему пониманию того, что ядро ​​Земли было изолировано.

Последствия этого открытия огромны. Ученые могли бы изучать материал ядра способами, которые ранее были невозможны, если бы можно было установить, что материал действительно вытекает из ядра. Присутствие первичного гелия-3 может хранить тайны формирования нашей планеты, к которым невозможно получить доступ другими способами. Это открытие предполагает, что глубина Земли более динамична, чем предполагалось ранее, опровергая традиционные представления о геохимической изоляции между ядром и другими слоями нашей планеты.

Форрест Хортон, геохимик Океанографического института Вудс-Хоул, называет открытие «захватывающим» и подчеркивает, что еще предстоит проделать гораздо больше работы. Исследование подняло больше вопросов, чем дало ответов, открыв новые возможности для исследования ядра Земли. Дополнительные доказательства утечки ядра были представлены в отчете ученых, опубликованном в журнале Nature.

В целом, это революционное открытие бросает вызов существующим знаниям о ядре Земли и дает ученым возможность исследовать материал ядра беспрецедентными способами. Результаты этого исследования могут революционизировать наше понимание формирования и динамики нашей планеты.

источники:

– The Irish Sun (URL не указан)

– Природа (Журнал)