Дырявое ядро ​​Земли: раскрытие тайны гелия-3

Инновационное открытие на Баффиновом острове в Канаде пролило свет на загадочную тайну, окружающую ядро ​​Земли. Ученые обнаружили утечку гелия, в частности гелия-3, в вулканических породах, что указывает на то, что благородные газы выходят из ядра Земли уже более тысячи лет. Присутствие гелия-3 особенно интригует, поскольку он чаще встречается в межзвездном пространстве, чем на Земле.

В отличие от своего аналога гелия-4, которого на нашей планете много, гелия-3 было мало. Поэтому обилие этого редкого изотопа удивило исследователей. Результаты, опубликованные в журнале Nature, предполагают, что большие количества гелия-3 имеют более глубокое происхождение, а не загрязняются атмосферой. Это открытие бросает вызов предыдущим предположениям о нехватке гелия-3 на Земле.

Ведущий автор исследования Форрест Хортон, научный сотрудник отдела геологии и геофизики Океанографического института Вудс-Хоул, объяснил, что гелий-3 теряется в космосе, потому что он редок и не производится и не добавляется на планету в значительных количествах. Когда каменистая часть Земли перемешивается и конвектирует, на стадии охлаждения выделяется гелий-3, который уходит в атмосферу и, в конечном итоге, в космос.

Смесь обоих изотопов гелия в вулканических породах указывает на то, что присутствие гелия-3 не является результатом загрязнения или недавних взаимодействий. Напротив, это признак его древнего происхождения. Большая часть гелия на Земле должна была рассеяться за миллиарды лет, но стойкость гелия-3 предполагает, что в мантии Земли есть участки, которые еще не выпустили свой гелий или медленно утекающий запас.

Это открытие также подтверждает теорию о том, что наша планета возникла из солнечной туманности — коллапсирующего облака газа и пыли. Эти газы, потенциально унаследованные от солнечной туманности во время формирования Солнечной системы, лучше сохраняются на Земле, чем считалось ранее. Результаты высоких измерений 3He/4He открывают новые возможности для понимания формирования и эволюции нашей планеты.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое гелий-3?

Ответ: Гелий-3 — это редкий изотоп гелия, который менее распространен на Земле, но более распространен в межзвездном пространстве.

Вопрос: Как исследователи обнаружили утечку гелия-3?

Ответ: Ученые обнаружили гелий-3 в вулканических породах на Баффиновом острове в Канаде, что указывает на утечку из ядра Земли.

Вопрос: Почему присутствие гелия-3 важно?

Ответ: Обилие гелия-3 предполагает более глубокое и древнее происхождение, бросая вызов предыдущим предположениям о его дефиците на Земле.

Вопрос: Как гелий-3 покидает Землю?

Ответ: На этапе охлаждения в процессе конвекции Земли гелий-3 теряется в атмосфере и в конечном итоге улетает в космос.

Вопрос: Какое значение имеет это открытие?

Ответ: Это открытие подтверждает теорию о том, что Земля возникла из солнечной туманности, и дает представление о сохранении газов на нашей планете.